Окупанти вдарили керованою авіабомбою по селу на Харківщині: є загиблі

Внаслідок російської атаки по селі Дружелюбівка загинули двоє людей, одна жінка отримала осколкове поранення

Вночі окупанти вдарили керованою авіабомбою по селі Дружелюбівка на Харківщині. Загинули двоє людей, одна жінка отримала осколкове поранення. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані», – написав Синєгубов.

Зокрема, протягом минулої доби ворог також обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. У м. Вовчанськ обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

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«Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, у суботу, 14 жовтня, о 7 годині ранку російські окупанти обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківщини.

До слова, триває 599-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.