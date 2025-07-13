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Ворог атакував Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог атакував Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі
Руйнування на Полтавщині
фото: Полтавська міська рада

Через обстріл одна людина постраждала

Увечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Наслідки повідомили в міській раді, передає «Главком».

Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

«Здійснено попередній огляд території. Зранку розпочнуться роботи з ліквідації наслідків із залученням комунальної техніки», – написали в міськраді.

Через обстріл одна людина постраждала. Йому надається вся необхідна медична допомога. Жертв немає.

Масштаби руйнувань оцінюються, наслідки уточнюються.

Нагадаємо, з вечора 12 липня до ранку 13 липня російські війська тероризували дронами населені пункти Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу постраждали два райони.

Як відомо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

У Львові зафіксовано декілька влучань. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Раніше ми писали, що внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

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Теги: обстріл Полтавщина

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