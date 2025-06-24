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Масована атака 23 червня: у столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масована атака 23 червня: у столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи
У ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами»
фото: ДСНС України, Facebook

Рятувальники працювали на 15 локаціях

У столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці ракетного удару по багатоповерхівці у Шевченківському районі, здійсненого російськими терористами у ніч на 23 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України

Як повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, внаслідок обстрілу Києва загинули дев'ятеро людей – п’ятеро чоловіків, троє жінок та одинадцятирічна дівчинка. Ще 38 осіб поранені.

«У постраждалих – забої, переломи, порізи. Травми різного ступеню тяжкості. Серед врятованих є вагітна жінка», – розповів Олександр Хорунжий. Він повідомив, що рятувальники працювали на 15 локаціях, де зафіксовані влучання у житлові будинки, офісні та інфраструктурні об’єкти.

«На місцях працювали психологи – 120 осіб отримали допомогу. До робіт залучали верхолазів з інших регіонів, кінологів, спеціальну та роботизовану техніку. Частину обладнання надали міжнародні партнери», – розповів Олександр Хорунжий.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

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Теги: обстріл ДСНС Київ

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