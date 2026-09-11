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Росіяни вбили двох працівників ДТЕК під час атаки на Павлоград

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни вбили двох працівників ДТЕК під час атаки на Павлоград
Загинули 39-річний гірник Віталій Губа та 43-річний машиніст гірничих виїмкових машин Євген Шевченко
фото: ДТЕК

Жертвами удару стали 39-річний Віталій Губа та 43-річний Євген Шевченко, ще четверо співробітників компанії зазнали поранень

Двоє працівників ДТЕК загинули внаслідок російської атаки безпілотниками на Павлоград Дніпропетровської області 10 вересня. Ще четверо співробітників компанії дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Серед загиблих – 39-річний Віталій Губа, який працював гірником очисного забою видобувної дільниці. У нього залишилися батьки та дружина.

Також загинув 43-річний Євген Шевченко – машиніст гірничих виїмкових машин. У чоловіка залишилися батьки, дружина, син та маленька донька.

Ще четверо працівників ДТЕК зазнали поранень. Їм оперативно надали необхідну медичну допомогу. За інформацією компанії, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

ДТЕК заявив, що допомагатиме пораненим під час лікування та відновлення, а родини загиблих отримають необхідну підтримку.

Нагадаємо, 10 вересня російські війська атакували ударними безпілотниками центр Павлограда. Внаслідок атаки загалом загинули п'ятеро людей.

Російські дрони знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. За даними Дніпропетровської ОВА, частина вулиці в середмісті була фактично зруйнована, а близько 90% пошкоджених об'єктів становили комерційні приміщення. Станом на вечір 10 вересня у лікарнях перебували 67 постраждалих, серед яких восьмеро дітей.

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Теги: Дніпропетровщина окупанти росія

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