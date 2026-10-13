Екснаречений нардепки Юлії Яцик висловився про їхнє скасоване весілля

Олександру Ігнатьєв зізнався, що йому не судилося побачити наречену Юлію Яцик у весільній сукні наживо

Юлія Яцик та Олександр Ігнатьєв перебували у стосунках близько чотирьох років

Колишній наречений народної депутатки Юлії Яцик, військовий Олександр Ігнатьєв, вийшов на зв’язок після новини про їхнє розлучення. Чоловік висловився про їхній розрив. Про це пише «Главком» із посиланням на допис захисника.

Олександр Ігнатьєв зізнався, що не очікував стати публічним після новини про розрив його стосунків із Юлією Яцик. Однак вирішив відповісти на запити людей та ЗМІ, серед яких був «Главком».

Військовий відмовився коментувати допис Юлії Яцик та все, що вона розповіла про їхні стосунки довжиною понад три роки. «Відповідаю один раз, питання особистого життя, шлюбу та приватних стосунків мають залишатися виключно між двома людьми. З глибокої поваги до нашої історії я не коментуватиму жодного слова із допису Юлії Яцик», – пояснив він.

Юлія Яцик та Олександр Ігнатьєв перебували у стосунках близько чотирьох років фото: Юлія Яцик/Facebook

Водночас Олександр Ігнатьєв висловився про образ нареченої Юлії Яцик, яким вона поділилася в соцмережах. Чоловік зізнався, що на власні очі побачити наречену у весільній сукні йому не вдалося.

Олександру Ігнатьєв зізнався, що йому не судилося побачити наречену Юлію Яцик у весільній сукні наживо фото: Юлія Яцик/Facebook

«Наречена надзвичайно красива та виглядає блискуче у цій весільній сукні – саме така, якою я її завжди уявляв. Наживо побачити не судилося. Юлія так само красива і душею, і розумом. Вважаючи тему повністю закритою, накладаю своє табу на будь-які обговорення», – резюмував Ігнатьєв.

Нагадаємо, 10 жовтня народна депутатка Юлія Яцик мала вийти заміж за військового, полковника ЗСУ Олександра Ігнатьєва. Однак весілля не сталося, нардепка повідомила про скасування свята та розкрила причину розриву з нареченим.

Юлія Яцик зауважила, що їй було складно відмовитися від коханого, адже разом із ним вона втратила «цілий світ». Як пояснила колишня наречена, у стосунках із боку чоловіка вона не відчувала захисту від його колишньої дружини та його родичів. Нардепка розкрила сімейні драми під час стосунків із колишнім нареченим.