Окупант поїхав за горілкою і потрапив у полон (перехоплення)

Російські військовослужбовці пиячать, через що навіть потрапляють у полон

Військовий РФ був напідпитку і звернув не туди

Двоє військових РФ обговорили факти пияцтва в армії, через що окупанти навіть потрапляють у полон до ЗСУ. Перехоплення розмови опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ти нічого не знаєш за його брата? Він у травні зник», – питає окупант.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інший військовий пояснює, що він нікуди не зник, а їхав п’яний за горілкою і звернув не туди. Але після цього нікого не знайшли, була лише підбита вантажівка.

«Тут вже історію геройську розповідають, геройської смерті, геройського потрапляння у полон у непритомному стані. Тепер всі назад чекають героя, десь у списках він з'явився чи на камеру потрапив», – пояснив військовий РФ.

Потім окупанти обговорили долю ще одного військового РФ, проте жодної інформації про нього теж нема.

Раніше російський загарбник розповів своїй співрозмовниці як вбив двох беззбройних українських військових.