Окупант поїхав за горілкою і потрапив у полон (перехоплення)
Військовий РФ був напідпитку і звернув не туди
Двоє військових РФ обговорили факти пияцтва в армії, через що окупанти навіть потрапляють у полон до ЗСУ. Перехоплення розмови опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Ти нічого не знаєш за його брата? Він у травні зник», – питає окупант.
Інший військовий пояснює, що він нікуди не зник, а їхав п’яний за горілкою і звернув не туди. Але після цього нікого не знайшли, була лише підбита вантажівка.
«Тут вже історію геройську розповідають, геройської смерті, геройського потрапляння у полон у непритомному стані. Тепер всі назад чекають героя, десь у списках він з'явився чи на камеру потрапив», – пояснив військовий РФ.
Потім окупанти обговорили долю ще одного військового РФ, проте жодної інформації про нього теж нема.
Раніше російський загарбник розповів своїй співрозмовниці як вбив двох беззбройних українських військових.
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