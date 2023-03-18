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Окупант поїхав за горілкою і потрапив у полон (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант поїхав за горілкою і потрапив у полон (перехоплення)
Російські військовослужбовці пиячать, через що навіть потрапляють у полон
фото з відкритих джерел

Військовий РФ був напідпитку і звернув не туди

Двоє військових РФ обговорили факти пияцтва в армії, через що окупанти навіть потрапляють у полон до ЗСУ. Перехоплення розмови опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Ти нічого не знаєш за його брата? Він у травні зник», – питає окупант.

Інший військовий пояснює, що він нікуди не зник, а їхав п’яний за горілкою і звернув не туди. Але після цього нікого не знайшли, була лише підбита вантажівка.

«Тут вже історію геройську розповідають, геройської смерті, геройського потрапляння у полон у непритомному стані. Тепер всі назад чекають героя, десь у списках він з'явився чи на камеру потрапив», – пояснив військовий РФ.

Потім окупанти обговорили долю ще одного військового РФ, проте жодної інформації про нього теж нема.

Раніше російський загарбник розповів своїй співрозмовниці як вбив двох беззбройних українських військових.

 

 

Теги: окупанти полон перехоплення

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