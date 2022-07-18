Окупанти вдарили по промисловій зоні Краматорська

Рашисти здійснили чотири удари

Сьогодні вранці рашисти обстріляли Краматорськ. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

«Гучний ранок у Краматорську. Чотири удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ», – повідомив він.

Нагадаємо, 13 червня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи. Тоді окупанти здійснили два удари. Також російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Нагадаємо, увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Також 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.