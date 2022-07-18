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    Події в Україні

    Окупанти вдарили по промисловій зоні Краматорська

    Окупанти вдарили по промисловій зоні Краматорська
    фото: Павло Кириленко/Телеграм

    Рашисти здійснили чотири удари

    Сьогодні вранці рашисти обстріляли Краматорськ. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

    «Гучний ранок у Краматорську. Чотири удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ», – повідомив він.

    Нагадаємо, 13 червня у Краматорську на Донеччині пролунали потужні вибухи. Тоді окупанти здійснили два удари. Також російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Нагадаємо, увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Також 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

    Триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили по промисловій зоні Краматорська