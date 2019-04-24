Росія знову відмовилася оголосити «великоднє» перемир'я на Донбасі - Геращенко



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РФ категорично відмовляється брати відповідальність за дотримання режиму тиші окупаційними військами і своїми маріонетками, - нардеп

Україна пропонує запровадження режиму тиші на Донбасі з 26 квітня, - нардеп

Представники РФ у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу знову відмовилися підтримати ініціативу України і ОБСЄ про оголошення перемир'я на Великдень з 26 квітня.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Вчергове зірвано пропозицію України і ОБСЄ ввести режим тиші, великоднє перемир’я на Донбасі з 26 квітня. Ця пропозиція вчергове не знайшла підтримки у представників РФ і ОРДЛО», - написала вона.

Вона додала, що Україна пропонує негайне запровадження режиму тиші на Донбасі, а РФ категорично відмовляється брати відповідальність за дотримання режиму тиші окупаційними військами і своїми маріонетками.

Як повідомлялося, раніше, 18 квітня, Росія також відмовилася погодити припинення вогню на Донбасі на Великдень.