Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 17 липня

Вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Черкащина

Ніч минула спокійно. Напередодні близько 17 години – приліт двох ракет в одне із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство: потерпілих немає, знищено сільгосптехніку та нечисельне поголів’я худоби. Пожежу ліквідували.

Сумщина

Минулої доби ворог обстрілював громади Сумщини: Глухівську, Есманьську, Новослобідську, Білопільську, Шалигінську, Хотінську. Вчора ввечері – мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів. Вночі в Охтирському та Шосткинському районах – мінометні обстріли громад. На щастя, без жертв та руйнувань. Деталі з’ясовуються.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Апостолівську громаду у Криворізькому районі. Без руйнувань та постраждалих. У інших районах на цю хвилину спокійно.

Харківщина

Вночі внаслідок ракетного удару сталося загорання другого поверху п'яти поверхової виробничої будівлі у Київському районі. Госпіталізована одна людина. Вночі також окупанти вдарили по Дергачах Харківського району. Унаслідок обстрілу сталося згорання виробничої будівлі, автомобілю. Попередньо – постраждалих немає.

Луганщина

Ворогом завдані два авіаудари, по населених пунктах поцілено чотирма ракетами. Також зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами. росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли.

Донеччина

Рашисти гатять із атилерії, РСЗВ «Ураган», скинули ракету 9н723 Іскандер-М. Під обстрілами Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, с.Новоолександрівка, с.Журавка, с.Іллінка, с.Стародубівка. Пошкоджено 20 приватних будинків, приміщення сільськогосподарського підприємства, палац культури.

Зранку – три ракетних удари по Торецькій громаді: одна ракета влучила у житловий квартал Торецька, дві – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу. У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості, на місці працюють рятувальники. За добу по області троє загиблих і 12 поранених цивільних.

Миколаївщина

Сьогодні вночі Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється.

По області: вчора русня обстрілювала Шевченківську, Галицинівську громади Миколаївського району. У с. Шевченкове Шевченківськоі громади внаслідок обстрілів три людини загинули та троє зазнали поранень. Внаслідок обстрілів у Широківській громаді вчора одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок.

Вчора ввечері – обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля. Також ввечері – обстріли с. Володимирівка Володимирівської громади. Влучання за межами населеного пункту. За попередньою інформацією постраждалих та пошкоджень немає. У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Вибухи протягом вчорашнього дня. У Херсоні на центральних вулицях розгорнуто декілька блокпостів, на яких перевірялися не лише транспорт, сумки та документи, людей примушували знімати взуття. Таке занепокоєння окупантів спричинене підвищенням активності партизанського руху на Херсонщині.

Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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