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    Росія обстрілює Одесу: лунають потужні вибухи

    Росія обстрілює Одесу: лунають потужні вибухи
    фото із соцмереж

    В Одеській області другу годину триває повітряна тривога

    Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє видання «Думская».

    «В Одеській області другу годину триває повітряна тривога. У різних районах Одеси чутно вибухи», – йдеться у повідомленні.


    Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

    Також сьогодні ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряна тривога не оголошена лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.

    18 травня окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря.

    Теги: росія окупанти Одеса війна обстріл Україна ракета окупація #stoprussia
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    Росія обстрілює Одесу: лунають потужні вибухи