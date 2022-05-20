Росія обстрілює Одесу: лунають потужні вибухи

В Одеській області другу годину триває повітряна тривога

Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє видання «Думская».

«В Одеській області другу годину триває повітряна тривога. У різних районах Одеси чутно вибухи», – йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

Також сьогодні ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряна тривога не оголошена лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.

18 травня окупанти атакували Одещину ракетою з Чорного моря.