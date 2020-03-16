Росіянин хотів потрапити до України за $200, але отримав заборону на в'їзд, – ДПСУ



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Росіянину заборонили в'їзд до України на три роки

Громадянин РФ 1994 року народження хотів потрапити до нашої країни з території Молдови, – ДПСУ

Прикордонники Білгород-Дністровського загону сьогодні, 16 березня, заборонили росіянину в’їзд до України на три роки через спробу підкупу. Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.

Зазначається, що в пункт пропуску «Кучурган» із території Молдови прибув громадянин РФ 1994 року народження.

«Під час контролю з’ясувалося, що він перевищив встановлені терміни перебування на території України. Прикордонники пояснили іноземцю вимоги українського законодавства, проте той вирішив, що хабар допоможе йому перетнути кордон», – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що росіянин запропонував $200.

Прикордонники відмовилися від грошей та щодо цього факту повідомили співробітників Нацполіції, крім цього чоловік отримав заборону на в’їзд до України терміном на три роки.

Як повідомлялося, в Україну сьогодні через карантин не пустили 50 іноземців.