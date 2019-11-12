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    Події в Україні

    Росіянин обурився на умови проживання в Криму: у мережі йому жорстко вказали, хто у цьому винен

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    <p>Росіянин обурився, що люди в Керчі невиховані, ціни на квартири не відповідають ремонту, люди не знають слів &laquo;вибачте&raquo; і &laquo;будь ласка&raquo; та смітять на кожному кроці</p> - Росіянин обурився на умови проживання в Криму: у мережі йому жорстко вказали, хто у цьому винен

    Росіянин обурився, що люди в Керчі невиховані, ціни на квартири не відповідають ремонту, люди не знають слів «вибачте» і «будь ласка» та смітять на кожному кроці

    Фото: kerch.fm

    Кримчани гнівно відповіли росіянину, підкресливши, що життя в Керчі погіршилося тільки з приходом РФ

    Росіянин, який приїхав в окупований РФ Крим, обурився умовами перебування в курортній Керчі і отримав жорстку відповідь у соцмережі від місцевих жителів.

    Скріншоти переписки опублікувано у Twitter блогу «Кримський бандерівець»

    Росіянин обурився , що води немає, телебачення з перебоями, люди тут невиховані, ціни на квартири не відповідають ремонту, люди не знають слів «вибачте» і «будь ласка» та смітять на кожному кроці.

    Натомість мешканці Криму гнівно відповіли йому, підкресливши, що життя в Керчі погіршилося тільки з приходом Росії п’ять років тому.

    «Машина часу, всього п’ять років і вже у 90-х», - зокрема, написала користувачка Світлана Пилипенко.

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    До слова, в окупованому Криму через посуху зникає вода у колодязях та свердловинах.

    Крим Росія туризм ціни окупація
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