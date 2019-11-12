Росіянин обурився на умови проживання в Криму: у мережі йому жорстко вказали, хто у цьому винен



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Росіянин обурився, що люди в Керчі невиховані, ціни на квартири не відповідають ремонту, люди не знають слів «вибачте» і «будь ласка» та смітять на кожному кроці Фото: kerch.fm

Кримчани гнівно відповіли росіянину, підкресливши, що життя в Керчі погіршилося тільки з приходом РФ

Росіянин, який приїхав в окупований РФ Крим, обурився умовами перебування в курортній Керчі і отримав жорстку відповідь у соцмережі від місцевих жителів.

Скріншоти переписки опублікувано у Twitter блогу «Кримський бандерівець»

Росіянин обурився , що води немає, телебачення з перебоями, люди тут невиховані, ціни на квартири не відповідають ремонту, люди не знають слів «вибачте» і «будь ласка» та смітять на кожному кроці.

Натомість мешканці Криму гнівно відповіли йому, підкресливши, що життя в Керчі погіршилося тільки з приходом Росії п’ять років тому.

«Машина часу, всього п’ять років і вже у 90-х», - зокрема, написала користувачка Світлана Пилипенко.

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До слова, в окупованому Криму через посуху зникає вода у колодязях та свердловинах.