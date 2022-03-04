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    Події в Україні

    Російські окупанти обстріляли уже п'ять цивільних суден

    Російські окупанти обстріляли уже п'ять цивільних суден

    Окупанти заважають загасити пожежу на одному з кораблів

    Від початку вторгнення окупантів РФ до України російські ВМС обстріляли 5 цивільних суден, одне з яких затонуло, на другому кілька днів триває пожежа. Про це повідомили в Telegram-каналі Одеської ОДА.

    «Від початку російського вторгнення до України, флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден, одне з яких повністю потопив, на іншому, з вантажем 600 т дизпального, кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники», – зазначив Марченко.

    До слова, російські військові завдали декілька ракетних ударів по судну у порту Ольвія, яке перебуває під прапором Бангладешу. Наразі на судні пожежа, на її ліквідацію було відправлено два буксири.

    Як повідомлялось, в Україні загиблих російських солдатів почали ховати у братських могилах, оскільки Росія відмовилась забирати їхні тіла.

    Теги: пожежа Росія окупанти військові ВМС флот
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    Російські окупанти обстріляли уже п'ять цивільних суден