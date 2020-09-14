Розкрита нова схема обману туристів в окупованому Криму



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Розкрита нова схема обману туристів в окупованому Криму

Збиток кожної сім'ї, за його словами, склав різні суми в межах 20-30 тисяч рублів

Не менш 11 російських сімей постраждали від дій шахраїв, які продавали путівки на стару базу відпочинку в Криму. Про це повідомляє TourDom.

Один з потерпілих розкрив журналістам схему обману туристів: за словами чоловіка, у вересні він зайшов на сайт, який виявився фейковим, і забронював і оплатив відпочинок на базі «Батіліман». Як вказувалося на порталі, в вартість входило харчування по системі «шведський стіл», алкогольні напої, анімація, а також користування власним пляжем і басейном.

Однак після приїзду з'ясувалося, що дана база відпочинку не має ніякого відношення до сайту, і оселитися там не можна навіть за гроші, оскільки об'єкт розміщення «фактично не працює». Як зазначає видання, для гостей там доступні «всього кілька номерів в єдиному корпусі, без харчування і тільки в літній час», тому відпочивають там, як правило, місцеві жителі.

При цьому, за словами потерпілого туриста, «шахраї рекламують розміщення на всі дати, включаючи Новий рік», і «тим, хто внесе гроші заздалегідь, обіцяна знижка».

«Люди з регіонів вірять і роблять повну передоплату. Приїжджають (...), а розміститися не можуть. Умови проживання не відповідають тому, що обіцяли шахраї », - розповів турист, зазначивши, що він і інші потерпілі були змушені звернутися в поліцію і шукати номера в інших пансіонатах Криму за свій рахунок.

Збиток кожної сім'ї, за його словами, склав різні суми в межах 20-30 тисяч рублів.