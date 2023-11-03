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Розвідка Британії назвала фактори, які заважають Україні та РФ прорвати лінію фронту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії назвала фактори, які заважають Україні та РФ прорвати лінію фронту
Триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України
фото ілюстративне

У районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону

Ні українські, ні російські війська не здатні прорвати лінію фронту в Україні через надійну протиповітряну оборону обох сторін та величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

Британські розвідники вважають, що операції останніх тижнів стали продовженням тенденції, виявленої ще на початку війни: баланс наземних бойових дій, за інших рівних умов, загалом складається на користь сил, що тримають оборону.

У звіті зазначається, що на півдні України контрнаступ ЗСУ залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій РФ, а в районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону.

«Головним чинником цього явища, швидше за все, стало відносне послаблення тактичної авіації. Обидві сторони тримають надійну протиповітряну оборону, що не дозволяє бойовим літакам забезпечити ефективну повітряну підтримку штурмових дій», – зазначили розвідники.

«Географічний розмір конфлікту перешкоджає наступу: обидві сторони намагалися зібрати вільні ударні сили, здатні до прориву, оскільки більшість їхніх мобілізованих військ потрібна для утримання 1200-км лінії зіткнення», – додали у розвідці.

Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Теги: британська розвідка війна ЗСУ окупанти

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