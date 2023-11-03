Розвідка Британії назвала фактори, які заважають Україні та РФ прорвати лінію фронту

У районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону

Ні українські, ні російські війська не здатні прорвати лінію фронту в Україні через надійну протиповітряну оборону обох сторін та величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

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Британські розвідники вважають, що операції останніх тижнів стали продовженням тенденції, виявленої ще на початку війни: баланс наземних бойових дій, за інших рівних умов, загалом складається на користь сил, що тримають оборону.

У звіті зазначається, що на півдні України контрнаступ ЗСУ залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій РФ, а в районі Авдіївки великомасштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону.

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«Головним чинником цього явища, швидше за все, стало відносне послаблення тактичної авіації. Обидві сторони тримають надійну протиповітряну оборону, що не дозволяє бойовим літакам забезпечити ефективну повітряну підтримку штурмових дій», – зазначили розвідники.

«Географічний розмір конфлікту перешкоджає наступу: обидві сторони намагалися зібрати вільні ударні сили, здатні до прориву, оскільки більшість їхніх мобілізованих військ потрібна для утримання 1200-км лінії зіткнення», – додали у розвідці.

Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.