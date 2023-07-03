Росіяни влаштували провокацію у Відні, щоб дискредитувати Україну (фото)
Фальшива реклама має на меті показати нібито Австрія вже «сита Україною, українцями та їх потребами»
В Австрії в центрі Відня невідомі влаштували провокацію – розклеїли на вітрині магазину фальшиву рекламу, яка дискредитує Україну. Про це повідомив користувач Nova Chvylya на своїй сторінці у Facebook.
На фото зображена жінка, яка блює українським стягом. Реклама має на меті показати нібито Австрія вже «сита Україною, українцями та їх потребами».
«Сьогодні українці присікли ідеологічну диверсію в центрі Відня. Невідомі «дизайнери» розклеїли на вітрині магазина МГМ біля Білла Корсо фальшиву рекламу», – написав користувач.
Нагадаємо, працівники штаб-квартири ООН у Відні поскаржилися у поліцію на українців, які організували мітинг біля будівлі відомства. Протестувальники хотіли привернути увагу до ядерного шантажу Росії на захопленій ЗАЕС
Раніше стало відомо, що росіянина, який посварився з українками на пляжі в Туреччині, виселили з готелю і відправили в поліцію давати свідчення. Громадянин РФ ображав жінок та вихвалявся, що нібито сам вбивав українців на війні.
До слова, у польському Катовіце ресторан, у якому працювали 10 біженок з України, зіштовхнувся з негативними відгуками в мережі, більшість із яких надходила від користувачів із російським прапором на фото у Facebook. Через хейт і неприбутковість заклад зачинився.
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