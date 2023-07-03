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Росіяни влаштували провокацію у Відні, щоб дискредитувати Україну (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни влаштували провокацію у Відні, щоб дискредитувати Україну (фото)
На фото зображена жінка, яка блює українським стягом
фото: Nova Chvylya

Фальшива реклама має на меті показати нібито Австрія вже «сита Україною, українцями та їх потребами»

В Австрії в центрі Відня невідомі влаштували провокацію – розклеїли на вітрині магазину фальшиву рекламу, яка дискредитує Україну. Про це повідомив користувач Nova Chvylya на своїй сторінці у Facebook.

На фото зображена жінка, яка блює українським стягом. Реклама має на меті показати нібито Австрія вже «сита Україною, українцями та їх потребами».

На вітрині магазину зображена жінка, яка блює українським стягом
На вітрині магазину зображена жінка, яка блює українським стягом
фото: Nova Chvylya
Поліцейські документують російську акцію
Поліцейські документують російську акцію
фото: Nova Chvylya

«Сьогодні українці присікли ідеологічну диверсію в центрі Відня. Невідомі «дизайнери» розклеїли на вітрині магазина МГМ біля Білла Корсо фальшиву рекламу», – написав користувач.

Українці усунули наслідки російської провокації
Українці усунули наслідки російської провокації
фото: Nova Chvylya

Нагадаємо, працівники штаб-квартири ООН у Відні поскаржилися у поліцію на українців, які організували мітинг біля будівлі відомства. Протестувальники хотіли привернути увагу до ядерного шантажу Росії на захопленій ЗАЕС

Раніше стало відомо, що росіянина, який посварився з українками на пляжі в Туреччині, виселили з готелю і відправили в поліцію давати свідчення. Громадянин РФ ображав жінок та вихвалявся, що нібито сам вбивав українців на війні.

До слова, у польському Катовіце ресторан, у якому працювали 10 біженок з України, зіштовхнувся з негативними відгуками в мережі, більшість із яких надходила від користувачів із російським прапором на фото у Facebook. Через хейт і неприбутковість заклад зачинився.

Теги: Австрія реклама росіяни

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