Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»
«Інформація з ICEYE – координата місця, де є скупчення заліза»
Супутник компанії ICEYE, який придбав благодійний фонд Сергія Притули, дає можливість українській армії більш раціонально використовувати наявні активи. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» член ГО «Аеророзвідка» підполковник Ярослав Гончар.
Він зазначив, що запорукою перемоги України є інформаційна обізнаність. «Нині з’являється можливість більш раціонально використовувати наявні активи. Якщо раніше у безпілотника було більше задач під час вильоту, то тепер його можна сконцентрувати на меншій кількості задач, які будуть виконуватися з кращою якістю», – сказав Гончар.
Розвідник пояснив, що супутник – це специфічне джерело інформації. «Ти на виході отримуєш не якусь звичну фотографію, інформація представляється у доволі специфічному вигляді. Для непідготовленого аналітика це той ще виклик. Потрібно вміти аналізувати, дешифрувати та співставляти з іншими джерелами інформації. Чим більше джерел інформації ми матимемо, тим кращим та більшим буде поле для аналітики в української розвідки», – зазначив він.
Гончар навів приклад: «Умовно, є ділянка 500 км², захоплена ворогом. Наявними у нас безпілотниками неможливо облетіти всю цю територію і сфотографувати усі об’єкти, які нас цікавлять. Проблеми – відстань і час. Натомість з інших джерел, наприклад, з даних радіоперехоплень, стає відомо про активність ворога саме на цій ділянці. У ситуації, коли велика хмарність та класичні супутники, оснащені оптичними засобами, фотографують тільки хмари, ми не бачимо те, що ж відбувається на землі. Інформація із нового для нас джерела, супутника ICEYE надходить у дуже специфічного вигляді, вона є дуже важливою. Ти отримуєш координату, де є скупчення заліза. Це додаткове джерело, яке звужує поле для пошуку, коли ти розумієш, що тобі треба передивитись не 500 км², а ділянку удесятеро меншу. Коли у тебе є один безпілотник, спроможний долетіти на задану відстань – ти вже більш раціонально ставиш йому задачу, конкретизуєш поле для пошуку. У такий спосіб ти виграєш у часі та поінформованості, не витрачаєш марно ресурсів, не ризикуєш і швидше здобуваєш потрібну інформацію, швидше її обробляєш, швидше розповсюджуєш між органами управління і засобами ураження. Відповідно, ти швидше реагуєш і уже саме ти нав’язуєш бойовий ритм ворогові».
Гончар підсумував: «Чим більше джерел інформації – тим краще».
Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.
Притула оприлюднив ряд важливих деталей щодо угоди про покупку супутника.
Коментарі — 0