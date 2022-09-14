Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

«Інформація з ICEYE – координата місця, де є скупчення заліза»

Супутник компанії ICEYE, який придбав благодійний фонд Сергія Притули, дає можливість українській армії більш раціонально використовувати наявні активи. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» член ГО «Аеророзвідка» підполковник Ярослав Гончар.

Він зазначив, що запорукою перемоги України є інформаційна обізнаність. «Нині з’являється можливість більш раціонально використовувати наявні активи. Якщо раніше у безпілотника було більше задач під час вильоту, то тепер його можна сконцентрувати на меншій кількості задач, які будуть виконуватися з кращою якістю», – сказав Гончар.

Розвідник пояснив, що супутник – це специфічне джерело інформації. «Ти на виході отримуєш не якусь звичну фотографію, інформація представляється у доволі специфічному вигляді. Для непідготовленого аналітика це той ще виклик. Потрібно вміти аналізувати, дешифрувати та співставляти з іншими джерелами інформації. Чим більше джерел інформації ми матимемо, тим кращим та більшим буде поле для аналітики в української розвідки», – зазначив він.

Гончар навів приклад: «Умовно, є ділянка 500 км², захоплена ворогом. Наявними у нас безпілотниками неможливо облетіти всю цю територію і сфотографувати усі об’єкти, які нас цікавлять. Проблеми – відстань і час. Натомість з інших джерел, наприклад, з даних радіоперехоплень, стає відомо про активність ворога саме на цій ділянці. У ситуації, коли велика хмарність та класичні супутники, оснащені оптичними засобами, фотографують тільки хмари, ми не бачимо те, що ж відбувається на землі. Інформація із нового для нас джерела, супутника ICEYE надходить у дуже специфічного вигляді, вона є дуже важливою. Ти отримуєш координату, де є скупчення заліза. Це додаткове джерело, яке звужує поле для пошуку, коли ти розумієш, що тобі треба передивитись не 500 км², а ділянку удесятеро меншу. Коли у тебе є один безпілотник, спроможний долетіти на задану відстань – ти вже більш раціонально ставиш йому задачу, конкретизуєш поле для пошуку. У такий спосіб ти виграєш у часі та поінформованості, не витрачаєш марно ресурсів, не ризикуєш і швидше здобуваєш потрібну інформацію, швидше її обробляєш, швидше розповсюджуєш між органами управління і засобами ураження. Відповідно, ти швидше реагуєш і уже саме ти нав’язуєш бойовий ритм ворогові».

Гончар підсумував: «Чим більше джерел інформації – тим краще».

ICEYE – фінська компанія-виробник мікросупутників. Благодійний фонд Сергія Притули придбав за близько 600 млн грн один із супутників цієї компанії разом із доступом до бази даних сузір’я супутників терміном один рік). Зазначимо, що розпорядником інформації із супутників ICEYE в Україні є Збройні сили і Головне управління розвідки, яке є розвідувальним органом Міністерства оборони.

Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

Притула оприлюднив ряд важливих деталей щодо угоди про покупку супутника.