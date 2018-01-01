Рятувальники оголосили штормове попередження по Україні: перелік областей

За даними синоптиків, у семи областях насипе снігу до 30 сантиметрів

У семи областях України протягом 21-23 січня очікується суттєве ускладнення погодних умов. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Зокрема, за даними УкрГідрометцентру, погодні умови ускладняться у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях. Прогнозуються: сильні