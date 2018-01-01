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    Події в Україні

    Рятувальники оголосили штормове попередження по Україні: перелік областей

    За даними синоптиків, у семи областях насипе снігу до 30 сантиметрів
    У семи областях України протягом 21-23 січня очікується суттєве ускладнення погодних умов. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Зокрема, за даними УкрГідрометцентру, погодні умови ускладняться у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях. Прогнозуються: сильні
    • Сьогодні, 10:06
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    Синоптики прогнозують сильні снігопади
    Синоптики прогнозують сильні снігопади

    За даними синоптиків, у семи областях насипе снігу до 30 сантиметрів

    У семи областях України протягом 21-23 січня очікується суттєве ускладнення погодних умов. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Зокрема, за даними УкрГідрометцентру, погодні умови ускладняться у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.

    Прогнозуються:

    • сильні опади у вигляді мокрого снігу, на узбережжі Чорного та Азовського морів переважно дощу;
    • налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах і деревах, на дорогах ожеледиця;
    • посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети;
    • утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20-30 см.

    Нагадаємо, через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях.

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