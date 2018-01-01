Через негоду без світла залишаються майже 400 населених пунктів

Рятувальники ще відновлюють електропостачання м. Вилкове на Одещині

Через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, в Одеській області без світла сидять жителі 298 населених пунктів, на Черкащині – 76 населених пунктів, на Чернігівщині – 16 населених пунктів. Населені пункти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники ще відновлюють електропостачання м. Вилкове на Одещині

Через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, в Одеській області без світла сидять жителі 298 населених пунктів, на Черкащині – 76 населених пунктів, на Чернігівщині – 16 населених пунктів. Населені пункти було знеструмлено 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру). До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Продовжуються роботи з відновлення електропостачання м. Вилкове Одеської області (залучено 2 електростанції ДСНС для забезпечення електропостачання лікарні та насосної станції).

Нагадаємо, станом на вечір 19 січня знеструмленими залишались майже 700 населених пунктів.

Читайте також: У МВС показали «трансформера», який прибирає сніг на Черкащині.