  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Через негоду без світла залишаються майже 400 населених пунктів

    Рятувальники ще відновлюють електропостачання м. Вилкове на Одещині
    Через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, в Одеській області без світла сидять жителі 298 населених пунктів, на Черкащині – 76 населених пунктів, на Чернігівщині – 16 населених пунктів. Населені пункти
    • Сьогодні, 09:39
    • Розсилка

    Рятувальники ще відновлюють електропостачання м. Вилкове на Одещині

    Через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За її даними, в Одеській області без світла сидять жителі 298 населених пунктів, на Черкащині – 76 населених пунктів, на Чернігівщині – 16 населених пунктів. Населені пункти було знеструмлено 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру). До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    Продовжуються роботи з відновлення електропостачання м. Вилкове Одеської області (залучено 2 електростанції ДСНС для забезпечення електропостачання лікарні та насосної станції).

    Нагадаємо, станом на вечір 19 січня знеструмленими залишались майже 700 населених пунктів.

    Читайте також: У МВС показали «трансформера», який прибирає сніг на Черкащині.

    Читайте також
    МВС стихійні лиха ДСНС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ