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    Події в Україні

    Рятувальники знайшли у горах двох заблукалих туристів

    Хлопець та дівчина заблукали, спускаючись з гори Тростян
    Упродовж минулої доби рятувальники знайшли двох заблукалих у горах туристів та надали допомогу одному травмованому лижнику. Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій. У ДСНС повідомили, що 7 січня о 17:28 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у селищі Славське Сколівського району спускаючись з гори Тростян,
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    Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи знайшли заблукалих в горах
    Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи знайшли заблукалих в горах

    Хлопець та дівчина заблукали, спускаючись з гори Тростян

    Упродовж минулої доби рятувальники знайшли двох заблукалих у горах туристів та надали допомогу одному травмованому лижнику.

    Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.

    У ДСНС повідомили, що 7 січня о 17:28 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у селищі Славське Сколівського району спускаючись з гори Тростян, заблукали хлопець та дівчина, 1996 та 1990 р.н.

    О 18:50 рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби знайшли заблукалих. Медичної допомоги вони не потребували.

    Окрім цього, 7 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі г. Тростян надали допомогу 1 туристу-лижнику, який під час катання отримав травму правої руки.

    Нагадаємо, на високогірній частині Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

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