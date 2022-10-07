Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одесит, який зрадив Україну, сяде на 15 років в тюрму (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одесит, який зрадив Україну, сяде на 15 років в тюрму (відео)
Чоловік з власної ініціативи «співпрацював» з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення РФ
фото: пресслужба СБУ

Одесит із псевдонімом «Професор» був завербований ФСБ. 

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, якого визнали винним у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба відомства.

СБУ здобула та передала до суду беззаперечні докази, що одесит із псевдонімом «Професор» був завербований ФСБ. 

Нагадаємо, що у серпні цього року співробітники СБУ провели багатоетапну спеціальну операцію і затримали «Професора» на «гарячому» – при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ достеменно встановили, що чоловік з власної ініціативи «співпрацював» з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Він став резидентом ФСБ, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню.

Доведено, що діючи в інтересах ворожої спецслужби, він організував збір інформації щодо дислокації центрів прийняття рішень, військових і стратегічних об’єктів по всій Україні, зокрема в Одесі.

7 жовтня 2022 року Приморським судом м. Одеси зрадника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила злочинну організацію, якою керував екснардеп Кива.

Теги: Одеса росія СБУ чоловік зрада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двом чоловікам оголошено підозри, а організаторка псевдоголосування переховується на тимчасово окупованій території
СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині
5 жовтня, 10:07
Окупанти скаржаться на активний контрнаступ ЗСУ
Тут все не так, як думають у Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)
Вчора, 17:27
Ділили стіл зі свинями: СБУ знайшла «елітний» командний пункт рашистів (відео)
Ділили стіл зі свинями: СБУ знайшла «елітний» командний пункт рашистів (відео)
Сьогодні, 10:16

Новини

Одесит, який зрадив Україну, сяде на 15 років в тюрму (відео)
Одесит, який зрадив Україну, сяде на 15 років в тюрму (відео)
В Одесі пролунали вибухи, спрацювала ППО
В Одесі пролунали вибухи, спрацювала ППО
В Одесі посадовець Мін’юсту збирав щомісячну «данину» з підлеглих
В Одесі посадовець Мін’юсту збирав щомісячну «данину» з підлеглих
Сили ППО знищили на півдні шість іранських дронів
Сили ППО знищили на півдні шість іранських дронів
На Одещині захисники збили іранський дрон-камікадзе
На Одещині захисники збили іранський дрон-камікадзе
Рашисти просто зараз атакують Одещину дронами
Рашисти просто зараз атакують Одещину дронами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
69K
У багатьох областях України лунають сирени: карта
53K
Тут все не так, як думають у Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)
34K
«Від пафосу залишилась одна брехня». Українська чиновниця відповіла рашистці Матвієнко
30K
Військовий експерт пояснив, як іранські безпілотники дісталися Білої Церкви
28K
НБУ назвав найнадійніші банки України

Новини

У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»
Сьогодні, 14:11
Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Сьогодні, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту