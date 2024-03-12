СБУ проводить обшуки у співробітників «Союзу православних журналістів» (фото)

Пабліки пишуть, що журналістам закидають провину «інформаційні диверсії»

Сьогодні, 12 березня, Служба безпеки України у Києві прийшла з обшуками до співробітників «Союзу православних журналістів». Про це йдеться на сайті «Союзу».

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«12 березня до співробітників СПЖ прийшли представники Служби Безпеки України. У них вилучили комп'ютерну техніку та телефони. Поки що жодних звинувачень силовики не висунули», – стверджує організація.

Пабліки пишуть, що журналістам закидають провину «інформаційні диверсії». Також уточняється, що СБУ прийшла з обшуками до одного з авторів СПЖ та засновників Першого Козацького – Валерія Ступницького.

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Як зазначається, члени цієї агентурної мережі здійснювали інформаційні диверсії в Україні на замовлення ФСБ. Один із керівників групи – піп Московського патріархату.

Зауважимо, що за 2022-2023 роки ці канали зробили дрейф в бік патріотизму і відмовилися від абсолютно проросійських позицій. Але при тому вони виступають проти повного відєднання УПЦ від РПЦ і проти рухів діалогу УПЦ з Константинополем.

Раніше Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ.