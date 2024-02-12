«Звинувачення відкидаю». Пашинський відреагував на підозру

Пашинський заявив, що вбачає в діях правоохоронців «опосередковану роботу на Росію»

За словами Пашинського, усе так зване «розкрадання» полягало в конфіскації палива «Роснефті» та передачі його на користь ЗСУ

Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України оголосили підозру екснардепу Сергію Пашинському. Однак колишній народний обранець заявив у Facebook, що вбачає в діях правоохоронців «опосередковану роботу на країну-агресора».

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«Сьогодні слідчі СБУ та НАБУ вручили мені підозру за так зване «розкрадання» палива «Роснефті», яким в інтересах росіян торгував зрадник Курченко. Усе так зване «розкрадання» полягало в конфіскації цього палива та передачі його на користь ЗСУ. Звинувачення відкидаю», – написав Пашинський.

Екснардеп вважає, що саме Росія причетна до його усунення від виконання посадових обов'язків.

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«Вбачаю в діях правоохоронців опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонного сектору», – написав Пашинський

Пашинський відреагував на підозру фото: скріншот

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро завітали з обшуком до Сергія Пашинського, який очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості.

Як повідомлялося, НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру екснардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

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Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень. Підозра була оголошена за ст. 191 та 255 Кримінального кодексу України.