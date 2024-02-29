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Карлсон назвав заяви Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Карлсон назвав заяви Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув
Американський пропагандист переконаний – Путін сам вірить у те, що в Україні правлять «нацисти»
фото: скріншот відео

Такер Карлсон: «Це найдурніша і непереконлива аргументація, яку ти тільки міг придумати»

Американський пропагандист Такер Карлсон у підкасті журналіста Лекса Фрідмана назвав заяви президента Росії Володимира Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув. 

Зокрема, журналіста здивували аргументи російського диктатора, якими він виправдав війну з Україною.

«Я подумав, що це найбільша дурість, яку я коли-небудь чув. Я не зрозумів, що це означає. Денацифікація? Я слухав це і думав: «Це найдурніша і непереконлива аргументація, яку ти тільки міг придумати». Я сидів і слухав, як він говорить про нацистів упродовж восьми хвилин», – заявив Карлсон.

На думку журналіста, Путін сам вірить у те, що в Україні правлять «нацисти», проте всерйоз говорити про це неможливо, вважає журналіст.

«Це просто ad hominem (логічна помилка, коли людина наводить аргументи не проти тез опонента, а проти її особистості). Це просто спосіб асоціювати когось із злим режимом, який більше не існує», – наголосив він.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року ексведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна в Москві. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

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Теги: путін журналіст пропагандист Україна війна

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