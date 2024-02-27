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СБУ затримала настоятеля та священника монастиря на Закарпатті

Катерина Іванова
glavcom.ua
СБУ затримала настоятеля та священника монастиря на Закарпатті
Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

Підозрювані публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла

Служба безпеки зібрала докази антиукраїнської діяльності настоятеля храму та священника чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці наголошують, що обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР.

За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла. Задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах.

«Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів», – зауважують в СБУ.

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фото: СБУ

На підставі зібраних доказів обом клірикам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила колаборанта, який облаштував «їдальню» для «кадирівців» та ремонтував військову техніку окупантів, які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів.

Правоохоронці повідомили, що після звільнення селища фігурант переїхав до Хмельницького як переселенець. У такий спосіб він намагався «залягти на дно» та уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та схопили.

Також правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР». Зловмисниця обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала «потрібну» інформацію у сусідів.

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Теги: СБУ Закарпаття Московська церква в Україні інтернет правосуддя священник

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