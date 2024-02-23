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СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
фото: СБУ/Facebook

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Служба безпеки України викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони. За даними слідства, протягом 2022-2023 років він незаконно збагатився на майже 14 млн грн, після чого переписав активи на свою дружину.

Фігурант придбав за ці гроші дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві. Крім того за одержані «прибутки» посадовець купив три авто преміум класу, у тому числі марки LEXUS та BMW. Щоб приховати придбані активи, чиновник «переписав» їх на свою цивільну дружину, при цьому оформивши на себе довіреність щодо управління цим майном.

СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто фото 1
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто фото 2
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто фото 3
фото: Служба безпеки України

Також у ході розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини. На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 368-5 (незаконне збагачення);
  • ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, київський блогер, який готував фейки для кремлівських ЗМІ, отримав підозру. Він вдавав з себе «політексперта» та  був учасником ток-шоу на каналах кума глави Кремля Віктора Медведчука.

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Теги: СБУ Міноборони гроші чиновник розслідування корупція

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