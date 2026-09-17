Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Одразу шість бортів уражено на аеродромі РФ – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Одразу шість бортів уражено на аеродромі РФ – Зеленський
Окремо Зеленський повідомив про результати роботи СБУ по військовому аеродрому в Ростові
скриншот з відео

Українські спецслужби заявили про ураження НПЗ у Ярославлі та військового аеродрому в Ростовській області

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати спільної роботи українських спецслужб у ніч проти 17 вересня. За його словами, під час операції було уражено російський нафтопереробний завод у Ярославлі та військовий аеродром у Ростові, повідомляє «Главком».

«Дякую нашим воїнам, які щодня роблять війну відчутною для Росії», – зазначив Зеленський. За словами президента, удар по Ярославському НПЗ провели в межах спільної операції Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Окремо Зеленський повідомив про результати роботи СБУ по військовому аеродрому в Ростові. За його словами, підтверджено ураження одразу кількох одиниць авіаційної техніки. Йдеться про літак Ан-12, два Ан-26 та три гелікоптери.

Президент також заявив про хороші результати роботи українських сил у Чорному морі, не уточнивши деталей операції. «Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир», – наголосив Зеленський.

Україна останніми місяцями системно завдає ударів по російських нафтових об'єктах та військовій інфраструктурі. Зеленський раніше заявляв, що далекобійні удари мають обмежувати здатність Росії продовжувати війну.

Варто нагадати, що вночі було атаковано Ярославський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Операція «Вівальді»: ЗСУ анонсували гарні новини з Донбасу
Операція «Вівальді»: ЗСУ анонсували гарні новини з Донбасу
Одразу шість бортів уражено на аеродромі РФ – Зеленський
Одразу шість бортів уражено на аеродромі РФ – Зеленський
Окупанти атакували Одещину реактивними дронами: постраждали четверо людей
Окупанти атакували Одещину реактивними дронами: постраждали четверо людей
Замість круп – Coca-Cola. У Кривому Розі супермаркети маскують нестачу продуктів
Замість круп – Coca-Cola. У Кривому Розі супермаркети маскують нестачу продуктів
Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора: що про нього відомо
Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора: що про нього відомо
Окупанти вдарили по торговельному центру в Харкові
Окупанти вдарили по торговельному центру в Харкові

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
117K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
78K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua