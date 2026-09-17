Одразу шість бортів уражено на аеродромі РФ – Зеленський

Окремо Зеленський повідомив про результати роботи СБУ по військовому аеродрому в Ростові

Українські спецслужби заявили про ураження НПЗ у Ярославлі та військового аеродрому в Ростовській області

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати спільної роботи українських спецслужб у ніч проти 17 вересня. За його словами, під час операції було уражено російський нафтопереробний завод у Ярославлі та військовий аеродром у Ростові, повідомляє «Главком».

«Дякую нашим воїнам, які щодня роблять війну відчутною для Росії», – зазначив Зеленський. За словами президента, удар по Ярославському НПЗ провели в межах спільної операції Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

💥 Цієї ночі завдяки спільній операції СБУ, СБС, ГУР та СЗР було ураження по Ярославському НПЗ, - Зеленський



Служба безпеки також точно відпрацювала по військовому аеродрому у Ростові – підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів.



Є хороші результати… pic.twitter.com/OMC8z2IBls — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 17, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Окремо Зеленський повідомив про результати роботи СБУ по військовому аеродрому в Ростові. За його словами, підтверджено ураження одразу кількох одиниць авіаційної техніки. Йдеться про літак Ан-12, два Ан-26 та три гелікоптери.

Президент також заявив про хороші результати роботи українських сил у Чорному морі, не уточнивши деталей операції. «Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир», – наголосив Зеленський.

Україна останніми місяцями системно завдає ударів по російських нафтових об'єктах та військовій інфраструктурі. Зеленський раніше заявляв, що далекобійні удари мають обмежувати здатність Росії продовжувати війну.

Варто нагадати, що вночі було атаковано Ярославський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.