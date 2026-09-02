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Росія втратила два військові борти на власних аеродромах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія втратила два військові борти на власних аеродромах
Сили оборони знищили російський винищувач МіГ-29
фото: Reuters

Генштаб підтвердив знищення винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 після ударів по військових об'єктах РФ

Сили оборони України знищили російський винищувач МіГ-29 та вертоліт Ка-27 у районах двох військових аеродромів на території РФ. Результати попередніх ударів вдалося підтвердити після аналізу додаткових даних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, 1 вересня та в ніч проти 2 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони також уразили низку військових цілей російських окупантів.

Зокрема, у Володимирівці Донецької області уражено склад боєприпасів противника. В Очеретиному Донецької області українські військові завдали удару по складу матеріально-технічних засобів одного з підрозділів окупантів.

Крім того, у Речиці Брянської області РФ уражено район зосередження озброєння та військової техніки російських військ. Ступінь завданих противнику збитків уточнюється. Водночас Генштаб повідомив уточнені результати попередніх ударів по російських військових об'єктах.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення вертольота Ка-27 у районі аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї РФ. Російський борт було знищено 30 серпня.

Також підтверджено знищення винищувача МіГ-29 у районі аеродрому «Міллерово» в Ростовській області РФ. Удар було завдано 27 серпня.

Нагадаємо, що російський вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку просто на автомобільну трасу Южно-Сахалінськ – Долинськ на острові Сахалін. Після приземлення повітряне судно зачепило лопатями придорожні дерева та злетіло у кювет. Момент інциденту потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів.

Інцидент стався у Долинському районі Сахалінської області. Вертоліт повертався з мису Терпіння, де забезпечував проведення дострокового голосування серед мешканців важкодоступних районів.

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Теги: росія Генштаб Україна винищувач

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