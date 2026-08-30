Генштаб підтвердив ураження другого за потужністю НПЗ Росії та аеродрому «Єйськ»

Після ударів на території російського нафтопереробного заводу та аеродрому спалахнули пожежі

У ніч проти 30 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій.

У місті Кіриші Ленінградської області було уражено Кіришський НПЗ («Киришинефтеоргсинтез», КИНЕФ). Після удару на території підприємства виникла пожежа. Кіришський НПЗ є другим за потужністю нафтопереробним заводом Росії та найбільшим на північному заході країни. Його потужність становить близько 20 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти, а також залучене до забезпечення потреб російської армії. Сили спеціальних операцій уточнили, що удар по НПЗ здійснили підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії зі Службою безпеки України, Силами безпілотних систем та Головним управлінням розвідки.

За даними ССО, підприємство має важливе значення для паливного забезпечення Санкт-Петербурга, а також Ленінградської, Новгородської та Псковської областей.

Крім того, Сили оборони атакували аеродром «Єйськ» у Краснодарському краї РФ. Генштаб повідомив про пожежу на території об'єкта. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Ще однією ціллю стало місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Міллерово Ростовської області. Там після ураження також зафіксували пожежу.

Нагадаємо, напередодні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна готується посилювати далекобійні удари по «больових точках» Росії.

За його словами, серед пріоритетних цілей – інфраструктура, пов'язана з експортом російських енергоносіїв, логістичні об'єкти та мережі постачання. Такі удари покликані, зокрема, скорочувати можливості Росії фінансувати війну.