Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники знищили дві ворожі ДРГ на півночі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники знищили дві ворожі ДРГ на півночі
ДПСУ

Підрозділи ДПСУ приземлили рашистський безпілотник

Російські загарбники намагалися розвідати підступи до українських позицій за допомогою безпілотника. Прикордонники відкрили вогонь по ворожому безпілотнику, після чого він почав різко знижуватись та впав. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

«Підрозділи Держприкордонслужби України пліч-о-пліч з побратимами з Сил оборони виконують завдання з відбиття російського збройного вторгнення», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з настанням темряви до спостережних постів, облаштованих прикордонниками вздовж Сіверського Донця, з протилежного берега річки намагались підійти дві групи наземної розвідки. Зосередженим вогнем просування окупантів зупинено. Подальших спроб дорозвідки ворог на цьому напрямку не здійснював.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці Національної гвардії України розбили диверсійно-розвідувальну групу противника на Донецькому напрямку та захопили у полон «мобілізованого» з так званої ДНР.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Теги: прикордонники окупанти війна Україна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїни артилерії уразили важливі військові об’єкти противника
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу на півдні
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили три склади боєприпасів окупантів
Сьогодні, 04:26
Росія вже втратила в України 380 реактивних систем залпового вогню
23 бойові машини та 19 танків: втрати окупантів за добу
Сьогодні, 09:15

Події в Україні

Кулеба пояснив, навіщо Росія бреше про «брудну бомбу»
Кулеба пояснив, навіщо Росія бреше про «брудну бомбу»
Обстріл Миколаївщини: зазнали поранень чотири людини
Обстріл Миколаївщини: зазнали поранень чотири людини
Прикордонники знищили дві ворожі ДРГ на півночі
Прикордонники знищили дві ворожі ДРГ на півночі
Розвідники показали, як взяли в полон рашистів та затрофеїли техніку (відео)
Розвідники показали, як взяли в полон рашистів та затрофеїли техніку (відео)
Окупанти прискорюють вихід із Херсонщини – британська розвідка
Окупанти прискорюють вихід із Херсонщини – британська розвідка
23 бойові машини та 19 танків: втрати окупантів за добу
23 бойові машини та 19 танків: втрати окупантів за добу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
17K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
15K
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
12K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
10K
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів
8492
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту