Прикордонники знищили дві ворожі ДРГ на півночі

Підрозділи ДПСУ приземлили рашистський безпілотник

Російські загарбники намагалися розвідати підступи до українських позицій за допомогою безпілотника. Прикордонники відкрили вогонь по ворожому безпілотнику, після чого він почав різко знижуватись та впав. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

«Підрозділи Держприкордонслужби України пліч-о-пліч з побратимами з Сил оборони виконують завдання з відбиття російського збройного вторгнення», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з настанням темряви до спостережних постів, облаштованих прикордонниками вздовж Сіверського Донця, з протилежного берега річки намагались підійти дві групи наземної розвідки. Зосередженим вогнем просування окупантів зупинено. Подальших спроб дорозвідки ворог на цьому напрямку не здійснював.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці Національної гвардії України розбили диверсійно-розвідувальну групу противника на Донецькому напрямку та захопили у полон «мобілізованого» з так званої ДНР.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.