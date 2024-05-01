СБУ проводить обшуки у ієрарха УПЦ МП Луки, який виправдовував російську агресію

З 2018 року митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука перебуває у базі «Миротворця»

Обшуки відбуваються у Запоріжжі з самого ранку 1 травня

Служба безпеки України прийшла з обшуками до митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки (в миру - Андрій Коваленко). Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерело у спецслужбі.

Видання зазначає, що обшуки в Луки відбуваються з самого ранку середи, 1 травня, у Запоріжжі. Інші деталі у Службі безпеки пообіцяли надати пізніше.

Обшук у митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки фото: Українська правда

Як повідомляв «Главком», Верховний суд у березні минулого року отримав позовну заяву від митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки. Ієрарх судиться з президентом Володимиром Зеленським, третьою особою вказані СБУ та Рада нацбезпеки і оборони. Зокрема митрополит Лука просить суд визнати протиправним та скасувати Указ президента від 11 грудня 2022 року №863.

Згідно з цим документом, стосовно церковнослужителя запроваджено 14 видів персональних санкцій на п’ять років. Йдеться про тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва з іноземними державами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення та інші.

Нагадаємо, раніше митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука записав відео, на якому відкрито висловив свою підтримку патріарху Кирилу. Додамо, що у 2018 році митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП потрапив до бази «Миротворця».

До слова, митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко) виступив проти розриву Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою.