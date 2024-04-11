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Гравцю НБА загрожує пожиттєва дискваліфікація через причетність до незаконних ставок

Христина Жиренко
glavcom.ua
Гравцю НБА загрожує пожиттєва дискваліфікація через причетність до незаконних ставок
Портер не грав в офіційних поєдинках відколи НБА почала розслідування щодо нього наприкінці березня
фото: Reuters

НБА вивчає підозрілі схеми ставок на поєдинки баскетболіста «Торонто» Портера

Ймовірне рішення гравця Національної баскетбольної асоціації Джонтея Портера розпочати змову з метою вплинути на результати матчів через ставки на спорт може спричинити його довічну дискваліфікацію, заявив очільник НБА Адам Сільвер.

У репортажі ESPN від 25 березня зазначалося, що ліга вивчає підозрілі схеми ставок на поєдинки 24-річного баскетболіста «Торонто» Портера.

«Те, в чому його звинувачують у НБА, є найбільшим гріхом. Найкращий варіант, який я маю, – це усунути його від гри. Це той рівень влади, який у мене тут є, тому що немає нічого серйознішого. Я маю на увазі, що це не новина, що є сумнівна поведінка, навіть незаконна поведінка, пов'язана зі ставками на спорт»,  – заявив Сільвер.

Варто зазначити, що Портер не грав в офіційних поєдинках відколи НБА почала розслідування щодо нього наприкінці березня.

Нагадаємо, що комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 9 квітня ухвалила рішення про накладання великих штрафів за порушення законодавства про рекламу з боку ТОВ «Чернівецький промінь» (інтернет-ЗМІ) та ТОВ «Фьорст Він».

Теги: розслідування НБА баскетбол азартні ігри букмекери

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