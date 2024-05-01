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Збирала матеріали для ток-шоу Скабєєвої та Соловйова: у Харкові затримали колаборантку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Збирала матеріали для ток-шоу Скабєєвої та Соловйова: у Харкові затримали колаборантку
Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України
фото пресцентр СБУ

Затримана готувала тези, які потім використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії

Правоохоронці затримали у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми. Про це повідомляє пресслужбу СБУ.

Як зазначають у відомстві, фігурантка готувала тези, які потім використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

«Затримана готувала такі «інформаційні довідки», які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини», - йдеться в повідомленні.

У подальшому її повідомлення «розганяли» в сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова.

За даними слідства, колаборантка працювала на кремлівські медіа через «посередника». Ним виявився російський «воєнкор», який координував свої дії з воєнною розвідкою РФ.

Раніше фігурантка вийшла на нього через соцмережу «ВКонтакте» і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

Після отримання відомостей російський «воєнкор» передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці.

Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих
Щоб зібрати дані для ворога, фігурантка відслідковувала новини у Телеграм-каналах або «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих
фото пресцентр СБУ

Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.

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Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферму, яка проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, організатори створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки та начальника Головного управління розвідки Міноборони.

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«Аби створити видимість «справжніх» сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою «допомогу».

Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських «Однокласниках» та «Вконтакте» . Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів», – йдеться у повідомленні.

До слова, російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську в червні 2023 року, отримав довічне ув’язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України. Зокрема, в результаті скоригованого зрадником ракетного удару по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року загинуло 13 осіб, серед яких троє дітей, ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 

Теги: росія СБУ телефон Вконтакте державна зрада колабораціонізм Ольга Скабєєва

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