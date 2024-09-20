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СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ (фото, відео)
фото: СБУ

Зловмисник шпигував за українськими військами на південному фронті

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента воєнної розвідки РФ у Запоріжжі. Ним виявився демобілізований строковик ЗСУ. Про це повідомила СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, найбільше агента цікавили геолокації командних пунктів, складів із боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку. Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову.

«Для отримання розвідданих окупанти завербували 22-річного демобілізованого строковика, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України. У поле зору воєнної розвідки РФ молодик потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою», – розповіли спецслужбовці.

У травні цього року затриманий звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), що базується у Севастополі. СБУ вже встановила особу окупанта.

«Спочатку ворожий спецслужбіст запросив у свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, у якій колишній строковик проходив службу. Потім за завданням ГРУ РФ зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової. Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по Силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії», – стверджують правоохоронці.

Служба безпеки затримала агента «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)
фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації Росії. 

Раніше повідомлялося, що у Москві поліція затримала зрадника України, «політолога» та блогера, пропагандиста  Олександра Семченка з Донецька, який активно підтримує Росію в агресії проти України. Він розігрував із себе борця за справедливість, але в результаті сам потрапив у поліцейську дільницю.

Також Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці. 

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Теги: росія СБУ кримінал ЗСУ військові

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