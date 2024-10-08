Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві троє чоловіків в комендантську годину побили працівника СБУ: рішення суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві троє чоловіків в комендантську годину побили працівника СБУ: рішення суду
Один із нападників уклав угоду про визнання винуватості
фото: з відкритих джерел

Після прибуття правоохоронців чоловіки втекли в невідомому напрямку, але згодом один із них був затриманий

У Києві троє чоловіків у комендантську годину побили співробітника Служби безпеки України. Правоохоронці затримали одного нападника, якого покарав суд. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відомо, що 16 червня в період комендантської години у Києві троє чоловіків сиділи в автомобілі та розпивали алкоголь. Їх помітив консультант-експерт з оперативних питань четвертого відділу першого управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Виконуючи свої службові обов'язки із забезпечення контрдиверсійних заходів, співробітник СБУ вирішив перевірити підозрілих осіб. Він вдав, що викидає сміття, і підійшов до автомобіля, щоб розглянути номерний знак. Потім, скориставшись конспіративним зв'язком через мобільний телефон, він передав номер іншому працівнику СБУ для оперативної перевірки. Після цього чоловік відійшов і присів на лавці навпроти входу будинку, продовжуючи спостерігати за автомобілем та людьми в ньому.

Приблизно о першій годині ночі чоловіки вийшли з автомобіля та направились до входу в будинок. Перший із них пройшов повз та зайшов у під'їзд, тоді як інші двоє підійшли до співробітника СБУ, не представившись, і запитали, хто він і що тут робить. У відповідь співробітник зазначив, що є працівником СБУ, пред'явив службове посвідчення та запитав, чим вони займаються в комендантську годину.

Після цього виник конфлікт. Незнайомці почали бити співробітника СБУ по обличчю, збили його з ніг і вихопили посвідчення та мобільний телефон. Один із нападників завдав ще одного удару в живіт, увімкнув відеозапис на своєму мобільному телефоні та заявив, що на камеру завдасть ще один удар. Після прибуття правоохоронців чоловіки втекли в невідомому напрямку, але згодом один із них був затриманий.

Рішення суду

Один із нападників уклав угоду про визнання винуватості. Він раніше не мав судимостей, повністю визнав свою провину, щиро каявся та активно сприяв розкриттю злочину, видавши свого співучасника, а також добровільно відшкодував завдані збитки. Суд призначив п'ять років позбавлення волі, звільнивши засудженого від відбуття покарання з іспитовим строком один рік.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області – цілодобовий домашній арешт. Також головному підозрюваному повідомлено про нову підозру. 

За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, підозрюваного у побитті військовослужбовця та вимаганні від нього коштів у м. Сміла на Черкащині. Він переховувався від органів слідства в одному з готелів на території Черкащини.

Теги: суд напад комендантська година

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина заявила, що закон про «захист суверенітету» не порушує права ЄС,
Єврокомісія подає на Угорщину до суду
3 жовтня, 13:58
Затримано чоловіка було вже разом зі спільником під час спроби злому ще одного банкомату
Обчищав банкомати, обмінники та магазини: у Києві затримано серійного крадія-рецидивіста
3 жовтня, 11:59
Екскерівник Запорізького обласного ТЦК обвинувачується у перевищенні службових повноважень і пособництві в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману
Ексначальник Запорізького обласного ТЦК постане перед судом (фото)
30 вересня, 13:57
Нині В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року
Вбивство Фаріон. Свідки розповіли, як підозрюваний поводився на курсах БПЛА
27 вересня, 08:30
Наразі можливістю звільнитися від відповідальності, підписавши контракт, володіють ті росіяни, хто перебуває під слідством
РФ збирається звільняти підсудних за участь у війні проти України
18 вересня, 19:05
Начальник комунальної служби перевезень КМДА підозрюється у вимаганні грошей від перевізників
Начальник служби перевезень КМДА отримав підозру
17 вересня, 12:58
37 осіб у Конго засуджені до страти
У Конго за спробу перевороту засуджені до страти десятки людей
15 вересня, 07:16
Постраждалому митрополиту надано необхідну медичну допомогу
Напад на митрополита Климента: ПЦУ відреагувала
11 вересня, 21:28
В результаті обстрілу було завдано матеріальної шкоди, постраждалих немає
Американську військову базу в Іраку було атаковано ракетами – Reuters
11 вересня, 06:16

Новини

Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня
Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня
У Києві троє чоловіків в комендантську годину побили працівника СБУ: рішення суду
У Києві троє чоловіків в комендантську годину побили працівника СБУ: рішення суду
На Набережному шосе скасовано анонсоване обмеження руху
На Набережному шосе скасовано анонсоване обмеження руху
На Київщині легковик влетів в автобус, є загиблий і поранені (фото)
На Київщині легковик влетів в автобус, є загиблий і поранені (фото)
Суддя Верховного суду оселився в одному з найдорожчих котеджних містечок Києва – розслідування
Суддя Верховного суду оселився в одному з найдорожчих котеджних містечок Києва – розслідування
На Київщині встановлено незвичний рекорд, який об'єднав усю Україну (фото)
На Київщині встановлено незвичний рекорд, який об'єднав усю Україну (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
27K
Ракетна атака на Київ: Кличко повідомив деталі (оновлено)
24K
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
18K
СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні»
16K
Українські дрони налякали Путіна. У Сочі знесено головну будівлю резиденції диктатора – ЗМІ

Новини

Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:07

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua