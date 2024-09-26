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Папа Римський у промові згадав «мученицьку Україну» та закликав не забувати її

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Папа Римський у промові згадав «мученицьку Україну» та закликав не забувати її
Франциск згадав у проповіді війну в Україні
фото з відкритих джерел

Франциск наприкінці проповіді згадав про військові конфлікти та війни у світі

У середу понтифік Франциск у Ватикані після богослужіння у своїй проповіді закликав молитися за народи, які страждають від війни. Згадав він і про Україну, назвавши її «мученицькою». Про це повідомляє видання Vatican News.

Крім того, наприкінці загальної аудієнції Папа висловив жаль з приводу загострення ситуації у Лівані після бомбардування цієї країни з боку Ізраїлю. Він закликав міжнародну спільноту докласти усіх зусиль, щоб зупинити ескалацію, назвавши її жахливою та неприйнятною.

Після цієї заяви понтифік закликав прочан молитися за всі народи, які нині потерпають від війни.

«І молімося за всіх, за всі народи, які страждають через війну: не забуваймо мученицьку Україну, М’янму, Палестину, Ізраїль, Судан, всі стражденні народи. Молімося за мир!», – сказав Франциск.

Раніше Папа Римський вже засуджував російські обстріли української території та вбивство мирних громадян України.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна».

До слова, Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Так пояснює його слова про білий прапор Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні.

Папа Римський провів 14 червня двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті країн «Великої сімки» (G7) в Італії. Зокрема, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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Теги: Ізраїль Папа Римський вбивство військові бомбардування переговори

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