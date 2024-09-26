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Ростислав Павленко Народний депутат України

«Військові рейки». Кремль готується до вирішальних боїв?

glavcom.ua
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Росія планує воювати і надалі
фото з відкритих джерел

«Постійно таку напругу Росія не може витримати. Чим довше вона триває – тим тонша тканина, яка тримає монстра цілим»

У проекті бюджету Росії на 2025 рік планується виділити на війну з Україною $142 млрд (це 40% бюджету і 6,2% ВВП держави-агресора). У 2024 році було виділено $112 млрд. Загалом сума – утричі вища, ніж 2021 року. «Військові рейки» як вони є.

Зважаючи на те, що населення Росії (офіційно) – 144 мільйони, мобілізаційний резерв також є. Звісно, «резерв» – ще не поле; зігнати, навчити, озброїти – вимагатиме ресурсів.

Якраз ресурси ворог максимізує. Таке враження, що готується до вирішальних боїв.

Адже таке стягування всього і вся – величезне навантаження для Росії. Воно вже дається дуже дорогою ціною.

Витрати на соціальну політику, освіту, медицину, науку, пенсії та інші статті, буде скорочено на 10%.

Планується підвищення податків, що має принести додаткових 2,6 трлн руб до бюджету.

Зокрема, запроваджуватимуть прогресивну шкалу оподаткування доходів, збільшення акцизів і мит, зростання надходжень від ПДВ через підвищення цін. Монополісти, як-от залізниця, піднімаютт тарифи.

Постійно таку напругу Росія не може витримати. Чим довше вона триває – тим тонша тканина, яка тримає монстра цілим.

Вона порветься – якщо ми встоїмо.

Але питання – чи спершу витримаємо ми удар, на який вона стягує такі ресурси.

Відповідь – як уже неодноразово наголошував – у наукових розробках і їх швидкому впровадеженні, у оптимальному використанні українських ресурсів і можливостей, і у ефективній і взаємовигідній, а не ображальній роботі з союзниками (для допомоги нам і санкцій проти РФ).

Цікаво, скільки з цих позицій включає План Перемоги, який влада зараз потужно демонструє союзникам?

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Джерело
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Теги: росія окупанти тарифи війна військові влада ворог росіяни підвищення цін

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