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Китай відправив військових до Арктики: стала відома причина

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Китай відправив військових до Арктики: стала відома причина
Спільне патрулювання також символізує тісніші зв'язки між Пекіном і Москвою та їх зростаючий інтерес до Арктики
ілюстративне фото

Китай вперше відправив військові кораблі в Північний Льодовитий океан

Китай заявив, що кораблі його берегової охорони вперше увійшли до Північного Льодовитого океану, патрулюючи води разом із російськими кораблями, пише Bloomberg.

Місія підкреслює співпрацю між Пекіном і Москвою в регіоні. Як повідомляє РБК-Україна, рейд відбувся під час національного свята Китаю.

Берегова охорона Китаю в окремій заяві 2 жовтня повідомила, що операція розширила діапазон її навігаційного діапазону, перевірила «здатність судів виконувати місії у незнайомих водах та надала потужну підтримку активній участі у міжнародному та регіональному управлінні океаном».

Оскільки глобальне потепління розтоплює арктичні льоди, відкриваються судноплавні шляхи, які можуть скоротити час між Європою та Азією. Китай, який не має арктичного узбережжя, відносить цей регіон до «нових рубежів», де він бачить можливості для майбутнього впливу, поряд з космічним простором, кіберпростором та штучним інтелектом.

Спільне патрулювання також символізує тісніші зв'язки між Пекіном і Москвою та їх зростаючий інтерес до Арктики. Їхні стосунки змінилися після вторгнення Кремля в Україну в 2022 році, що зробило Росію все більш залежною від китайського фінансування арктичних проектів. Китаю, своєю чергою, потрібна Росія для доступу до холодних просторів, які покривають Землю.

Ннагадаємо, берегова охорона США повідомила про виявлення двох російських та двох китайських кораблів, які здійснювали спільне патрулювання у Беринговому морі поблизу Аляски. 

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Теги: росія Китай військові Арктика

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