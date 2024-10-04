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Фотографи показали, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Фотографи показали, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ
Вовчанськ повністю знищений
фото:libkos

Нові кадри показують жахливі наслідки російських обстрілів Вовчанська

Колись квітуче українське місто Вовчанськ на Харківщині перетворено на руїни внаслідок постійних обстрілів російськими окупантами. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували шокуючі кадри, зняті з дрона, які демонструють масштаби руйнувань.

На відео та фото видно, що в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Краєвиди Вовчанська нагадують кадри з фільмів про апокаліпсис. Російські КАБи, ФАБи та артилерія знищили все: житлові будинки, інфраструктуру, історичні пам'ятки.

Фотографи показали, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ фото 1
фото: libkos

У місті відсутні вода, світло та газ.

Фотографи показали, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ фото 2
libkos

«Вовчанська більше не існує. Не залишилось нічого. Тільки пил», – коментують фотографи.

Фотографи показали, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ фото 3
libkos

Вовчанськ розташований за 5 км від кордону з РФ і щодня потерпає від ворожих обстрілів. Бої за місто тривають. Здебільшого Вовчанськ перебуває під контролем України, проте в деяких районах досі присутні російські військові.

Фотографи показали, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ фото 4
libkos

Запеклі бої за Вовчанськ розпочалися у травні 2024 року під час повторного наступу російських військ на Харківщині.

Нагадаємо, запеклі бої за Вовчанськ. Британська розвідка спрогнозувала успіх ЗСУ. 

Теги: військові місто влада руїни відео Харківщина

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