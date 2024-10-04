Фотографи показали, як виглядає знищений росіянами Вовчанськ

Нові кадри показують жахливі наслідки російських обстрілів Вовчанська

Колись квітуче українське місто Вовчанськ на Харківщині перетворено на руїни внаслідок постійних обстрілів російськими окупантами. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували шокуючі кадри, зняті з дрона, які демонструють масштаби руйнувань.

На відео та фото видно, що в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Краєвиди Вовчанська нагадують кадри з фільмів про апокаліпсис. Російські КАБи, ФАБи та артилерія знищили все: житлові будинки, інфраструктуру, історичні пам'ятки.

фото: libkos

У місті відсутні вода, світло та газ.

libkos

«Вовчанська більше не існує. Не залишилось нічого. Тільки пил», – коментують фотографи.

libkos

Вовчанськ розташований за 5 км від кордону з РФ і щодня потерпає від ворожих обстрілів. Бої за місто тривають. Здебільшого Вовчанськ перебуває під контролем України, проте в деяких районах досі присутні російські військові.

libkos

Запеклі бої за Вовчанськ розпочалися у травні 2024 року під час повторного наступу російських військ на Харківщині.

Нагадаємо, запеклі бої за Вовчанськ. Британська розвідка спрогнозувала успіх ЗСУ.