Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Тейлор Свіфт випадково прорекламувала бренд блискіток. Їх продажі зросли на 2500%

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На матчі попзірка зʼявилася з тимчасовими тату від бренду Fazit
фото: Icon Sportswire

Власниця бренду заявила, що її команда нині працює понаднормово, щоб не відставати від попиту

Американська попзірка Тейлор Свіфт зʼявилась на матчі Chiefs Game з патчами-блискітками на обличчі, чим спровокувала шалену популярність товару. Про це повідомляє Daily Mail.

7 жовтня відбувся матч з американського футболу між командами «Канзас-Сіті Чіфс» та «Нью-Орлінс Сейнтс». Тейлор Свіфт відвідує кожну гру «Канзас-Сіті Чіфс», адже там грає її бойфренд Тревіс Келсі.

На матчі, що пройшов у понеділок, попзірка зʼявилася з тимчасовими тату від бренду Fazit. Це патчі за $16 залишають штучне блискуче ластовиння на вилицях і носі.

Тейлор Свіфт випадково прорекламувала бренд блискіток. Їх продажі зросли на 2500% фото 1
фото: Denny Medley-Imagn

Після цього співзасновниця Fazit Алієтт Баттельман опублікувала в TikTok відео, на якому витирає сльози радості від ефекту, який спричинила Тейлор Свіфт.

@aliettbutts POV youre a small business female founder and @Taylor Swift is wearing your brand @Fazit glitter freckles Im DYING #fazit #fazitbeauty #founder #taylorswift #chiefs #traviskelce ♬ original sound - Aliett

Баттельман розповіла, що бренд запустив патчі 30 квітня 2024 року. Вони стійки до поту та водонепроникні, «що робить їх ідеальними для всього, від фестивалів до футбольних матчів».

«Навіть до того, як Тейлор Свіфт одягла наші патчі, ми спостерігали величезний сплеск продажів, особливо під час її туру Eras Tour у Європі та коли люди готувалися до її північноамериканського виступу. Відтоді як Тейлор використала ластовиння Gold Stardust Speckles, реакція була просто неймовірною. Тільки за останні 15 годин продажі та трафік вебсайту зросли на 2500%», – поділилась співзасновниця Fazit.

@aliettbutts Grateful to @Taylor Swift amplifying small female founded businesses and the @Fazit team 🫶✨ #taylorswift #fazitbeauty #fazit #erastour #smallbusiness #femalefounder #founder ♬ Bejeweled - Taylor Swift

Баттельман додала, що її команда нині працює понаднормово, щоб не відставати від попиту та гарантувати, що кожен зможе отримати свої патчі вчасно до майбутніх шоу Eras Tour, які знову розпочнуться 18 жовтня в Маямі.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт стала найбагатшою співачкою у світі. Вона стала мільярдеркою в жовтні 2023 року завдяки доходам від туру Eras та вартості свого музичного каталогу. Артистка є першою співачкою, яка потрапила в рейтинг мільярдерів переважно завдяки своїй музичній діяльності.

Раніше, співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США після дебатів. 

Також турне Тейлор Свіфт Eras принесло економіці Британії мільярд фунтівприбутку. Тур розпочався в березні 2023 року і завершиться в грудні 2024 року після 151 концерту по всьому світу.

До слова, світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт Eras Tour офіційно став найкасовішим в історії. Дохід від нього вперше у світі перевищив один мільярд доларів. Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Читайте також:

Теги: Тейлор Свіфт відео Daily Mail TikTok

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіцер ЗСУ Анатолій Міхеєв (зліва) розповів, як він дізнався, що їде в Україну
«В автобусі зрозуміли, що їдемо додому». Звільнений з полону «азовець» розповів про обмін
13 вересня, 15:11
У місті Торопець досі триває детонація боєприпасів, а влада оголосила про проведення евакуації
«Стерли з лиця землі»: СБУ підтвердила ліквідацію ракетного арсеналу в Тороповці
18 вересня, 11:04
Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)
Забруднення Десни: кияни поскаржились на якість води, яка тече з кранів (відео)
19 вересня, 13:40
Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії (відео)
Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії (відео)
21 вересня, 06:38
Дорослі тюлені Ведделла важать близько 400 кілограмів
Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком
23 вересня, 04:12
фото: Associated Press
Леді Гага з'явилася на фотоколі у вінтажній сукні, яка має прихований зміст
27 вересня, 13:39
Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами
Київ завмер, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв (відео)
1 жовтня, 09:37
Дрон знищив дорогий російський ЗРК
Бійці ГУР знищили дорогий російський ЗРК «Оса» дроном за кілька сотень доларів
6 жовтня, 15:50
РФ сама собі нашкодила, заблокувавши «Діскорд»
Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок
Вчора, 23:39

Шоу-біз

«Я вирішила випускати пісні російською». Співачка Луна з чоловіком покинули Україну
«Я вирішила випускати пісні російською». Співачка Луна з чоловіком покинули Україну
Тейлор Свіфт випадково прорекламувала бренд блискіток. Їх продажі зросли на 2500%
Тейлор Свіфт випадково прорекламувала бренд блискіток. Їх продажі зросли на 2500%
«Ми будемо боротися»: Макрон хоче вплинути на сюжет відомого серіалу від Netflix
«Ми будемо боротися»: Макрон хоче вплинути на сюжет відомого серіалу від Netflix
«Досить вбивати людей». Соліст російського гурту «Бі-2» звернувся до Путіна
«Досить вбивати людей». Соліст російського гурту «Бі-2» звернувся до Путіна
Розраховувала на «Оскар». Як Леді Гага відреагувала на провал фільму «Джокер»
Розраховувала на «Оскар». Як Леді Гага відреагувала на провал фільму «Джокер»
У США розлучилося відоме зіркове подружжя: деталі
У США розлучилося відоме зіркове подружжя: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
33K
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
12K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
11K
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9943
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua