Тейлор Свіфт випадково прорекламувала бренд блискіток. Їх продажі зросли на 2500%

На матчі попзірка зʼявилася з тимчасовими тату від бренду Fazit

Власниця бренду заявила, що її команда нині працює понаднормово, щоб не відставати від попиту

Американська попзірка Тейлор Свіфт зʼявилась на матчі Chiefs Game з патчами-блискітками на обличчі, чим спровокувала шалену популярність товару. Про це повідомляє Daily Mail.

7 жовтня відбувся матч з американського футболу між командами «Канзас-Сіті Чіфс» та «Нью-Орлінс Сейнтс». Тейлор Свіфт відвідує кожну гру «Канзас-Сіті Чіфс», адже там грає її бойфренд Тревіс Келсі.

На матчі, що пройшов у понеділок, попзірка зʼявилася з тимчасовими тату від бренду Fazit. Це патчі за $16 залишають штучне блискуче ластовиння на вилицях і носі.

фото: Denny Medley-Imagn

Після цього співзасновниця Fazit Алієтт Баттельман опублікувала в TikTok відео, на якому витирає сльози радості від ефекту, який спричинила Тейлор Свіфт.

Баттельман розповіла, що бренд запустив патчі 30 квітня 2024 року. Вони стійки до поту та водонепроникні, «що робить їх ідеальними для всього, від фестивалів до футбольних матчів».

«Навіть до того, як Тейлор Свіфт одягла наші патчі, ми спостерігали величезний сплеск продажів, особливо під час її туру Eras Tour у Європі та коли люди готувалися до її північноамериканського виступу. Відтоді як Тейлор використала ластовиння Gold Stardust Speckles, реакція була просто неймовірною. Тільки за останні 15 годин продажі та трафік вебсайту зросли на 2500%», – поділилась співзасновниця Fazit.

Баттельман додала, що її команда нині працює понаднормово, щоб не відставати від попиту та гарантувати, що кожен зможе отримати свої патчі вчасно до майбутніх шоу Eras Tour, які знову розпочнуться 18 жовтня в Маямі.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт стала найбагатшою співачкою у світі. Вона стала мільярдеркою в жовтні 2023 року завдяки доходам від туру Eras та вартості свого музичного каталогу. Артистка є першою співачкою, яка потрапила в рейтинг мільярдерів переважно завдяки своїй музичній діяльності.

Раніше, співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США після дебатів.

Також турне Тейлор Свіфт Eras принесло економіці Британії мільярд фунтівприбутку. Тур розпочався в березні 2023 року і завершиться в грудні 2024 року після 151 концерту по всьому світу.

До слова, світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт Eras Tour офіційно став найкасовішим в історії. Дохід від нього вперше у світі перевищив один мільярд доларів. Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.