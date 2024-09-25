Львівський псевдоактивіст Стахів отримав підозру за «злив» позицій ЗСУ

Блогер стверджував, що російську агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до вторгнення

Правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідчі не назвали імені підозрюваного, однак з деталей справи стає відомо, що йдеться про Остапа Стахіва. Сьогодні вдень у нього проводили обшуки.

За даними слідства, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ Стахів підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом «руху антивакцинаторів».

фото: СБУ

У соцмережах він стверджував, що російську агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів Стахів публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів української армії, чим наразив військових на небезпеку.

Окрім цього, Стахів організував онлайн-курси «журналістики», на яких, серед іншого, вчив учнів протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн з одного слухача. Після завершення навчання фігурант обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка.

Утім, замість обіцяного документу він видав фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року.

фото: СБУ

Під час обшуків у житлі Стахіва правоохоронці знайшли мобільні телефони та інші докази «злочинної діяльності». Йому повідомили про підозри: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Зараз вирішують питання про обрання Стахіву запобіжного заходу.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ сьогодні, 25 вересня, прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Про це повідомила Нацполіція.

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу.

У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень