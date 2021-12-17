За розголошення особистих даних ромів голова селищної ради отримав штраф

Суд розглядав справу без звинувачуваного – Юрій Кревський на засідання не зявився

За рішенням Луцького міськрайонного суду Юрій Кревський повинен сплатити штраф в розмірі 5,1 тис. грн

Міського голову Торчина (Волинська область) оштрафували за те, що в жовтні цього року у відеозверненні на сторінці селищної ради розголосив адрес проживання ромської сім'ї. Після цього вони змушені були змінити місце проживання. Суд визнав чоловіка винним у порушенні законодавства в сфері персональних даних, повідомляє Zaхid.net.

Варто згадати, що в 3 жовтня цього року компанія невідомих побила ветерана АТО, який розмовляв по телефону на зупинці. Писати заяву потерпілий відмовився, але згодом він разом з іншими ветеранами знайшли нападників і змусили їх навкволішки привселюдно вибачитись.

Згодом міський голова Торчина, Юрій Кревський, опублікував на сторінці відеозвернення, де розголосив персональні данні місцевої ромської сім'ї, а саме, адрес їх тодішнього місця проживання. Позов до суду подала уповноважена з прав людини у Волинській області Любов Сітковська.

«Це (розголошення місця проживання сім'ї – «Главком») призвело до залишення місця проживання членами цієї сім`ї з метою забезпечення своєї безпеки, оскільки опис події у зазначеному публічному зверненні відображено таким чином, що розпалює ненависть, нетерпимість, призводить до ворожого ставлення та негативних агресивних висловлювань до ромської національної меншини», – йдеться у тексті постанови суду.

Юрій Кревський на засідання не з'явився, і судове провадження розглядали без нього. Суддя Андрій Олексюк визнав голову селищної ради винним у порушенні ч. 4 ст. 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства у сфері персональних даних – «Главком») та призначив йому штраф 5,1 тис. грн.

Також сьогодні департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації стягнув з ТОВ «Явір-95» 137,7 тис. грн фінансових санкцій. Таке рішення пов'язане з проведенням компанією незаконної забудови на Подолі, впритул до історичної пам'ятки.