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    За розголошення особистих даних ромів голова селищної ради отримав штраф

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    Суд розглядав справу без звинувачуваного&nbsp;&ndash; Юрій Кревський на засідання не зявився - За розголошення особистих даних ромів голова селищної ради отримав штраф
    Суд розглядав справу без звинувачуваного – Юрій Кревський на засідання не зявився
    Фото: Перший канал соціальних новин

    За рішенням Луцького міськрайонного суду Юрій Кревський повинен сплатити штраф в розмірі 5,1 тис. грн

    Міського голову Торчина (Волинська область) оштрафували за те, що в жовтні цього року у відеозверненні на сторінці селищної ради розголосив адрес проживання ромської сім'ї. Після цього вони змушені були змінити місце проживання. Суд визнав чоловіка винним у порушенні законодавства в сфері персональних даних, повідомляє Zaхid.net.

    Варто згадати, що в 3 жовтня цього року компанія невідомих побила ветерана АТО, який розмовляв по телефону на зупинці. Писати заяву потерпілий відмовився, але згодом він разом з іншими ветеранами знайшли нападників і змусили їх навкволішки привселюдно вибачитись.

    Згодом міський голова Торчина, Юрій Кревський, опублікував на сторінці відеозвернення, де розголосив персональні данні місцевої ромської сім'ї, а саме, адрес їх тодішнього місця проживання. Позов до суду подала уповноважена з прав людини у Волинській області Любов Сітковська.

    «Це (розголошення місця проживання сім'ї – «Главком») призвело до залишення місця проживання членами цієї сім`ї з метою забезпечення своєї безпеки, оскільки опис події у зазначеному публічному зверненні відображено таким чином, що розпалює ненависть, нетерпимість, призводить до ворожого ставлення та негативних агресивних висловлювань до ромської національної меншини», – йдеться у тексті постанови суду.

    Юрій Кревський на засідання не з'явився, і судове провадження розглядали без нього. Суддя Андрій Олексюк визнав голову селищної ради винним у порушенні ч. 4 ст. 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства у сфері персональних даних – «Главком») та призначив йому штраф 5,1 тис. грн.

    Також сьогодні департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації стягнув з ТОВ «Явір-95» 137,7 тис. грн фінансових санкцій. Таке рішення пов'язане з проведенням компанією незаконної забудови на Подолі, впритул до історичної пам'ятки.

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    Теги: суд штраф Волинська область
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    За розголошення особистих даних ромів голова селищної ради отримав штраф