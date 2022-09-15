Ще чотири літаки і 200 рашистів. Свіжі дані Генштабу про втрати РФ

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували ще близько 200 рашистів. Із 24 лютого по 15 вересня знищено близько 53850 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

танків ‒ 2193 (+13) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 4682 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 1295 (+5) одиниць,

РСЗВ – 311 (+0) одиниць,

засобів ППО ‒ 167 (+0) одиниць,

літаків – 250 (+4) одиниць,

гелікоптерів – 215 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) одиниць,

крилатих ракет ‒ 233 (+0) одиниці,

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) одиниці,

спеціальної техніки ‒ 120 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.