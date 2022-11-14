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Ще мінус пів тисячі рашистів: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще мінус пів тисячі рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ за минулу добу знищили 21 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн
Генштаб ЗСУ

Росія вже втратила в Україні 5748 бойових броньованих машин

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 510 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 81 370 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 81370 (+510) осіб ліквідовано; 
  • танків – 2848 (+8) од;
  • бойових броньованих машин – 5748 (+6) од;
  • артилерійських систем – 1839 (+2) од;
  • РСЗВ – 393 (+0) од;
  • засоби ППО – 206 (+0) од;
  • літаків – 278 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2);
  • крилаті ракети – 399 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од;
  • спеціальна техніка – 160 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 14 листопада
Втрати окупантів станом на ранок 14 листопада
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.

Теги: війна ЗСУ росія окупанти Україна втрати Генштаб

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