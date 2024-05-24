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Що очікує на військовозобов'язаних, оголошених у розшук: у поліції відповіли

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що очікує на військовозобов'язаних, оголошених у розшук: у поліції відповіли
Поліція під час виконання повноважень уповноважена застосовувати заходи примусу
фото з відкритих джерел

Іван Вигівський: «Поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП»

У разі встановлення, що військовозобов’язаний перебуває у розшуку, поліцейські примусово доставлятимуть його до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП», – сказав він.

За його словами, поліція під час виконання повноважень уповноважена застосовувати заходи примусу.

«Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського, може бути застосовано такі заходи примусу як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки)», – додав голова поліції.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби.

Нагадаємо, Кабмін дозволив співробітникам ТЦК виписувати повістки цілодобово.

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Теги: поліція ТЦК мобілізація

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