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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Наш ворог не ТЦК, а росіяни

glavcom.ua
«Ми продовжуємо захищати нашу країну»
ілюстративне фото

«Ніхто нікого не почне масово ловити чи насильно саджати у бусики»

Друзі, у мене для вас є новини. Настало 18 травня і – нічого. От нічого не відбувається і не міняється.

Сьогодні такий самий день як і тоді коли Москва розпочала проти нас чергову війну.

Ми продовжуємо захищати нашу країну.

Сьогодні не почнуться репресії чи надмірне застосування сили. Ніхто нікого не почне масово ловити чи насильно саджати у бусики.

Буде звичайний день.

І після завтра буде звичайний день.

Все без змін. Нічого не змінилося.

Тому спокійно займайтесь своїми справами.

Головне не забудьте оновити дані в ТЦК та постійно мати при собі документи.

І памʼятайте, наш ворог не ТЦК чи воєнкоми. Наш ворог московська орда.

І якщо вона не дай Боже прийде сюди то від неї ні ви, ні ваші рідні нікуди не сховаєтесь..

Так само як і сто років тому вас насильно мобілізують в російську армію і відправлять воювати проти НАТО.

Так само як і сто років тому, московити будуть знущатися та знищувати цивільних та ваших рідних тільки за те що вони українці.

Тому зберігайте спокій і не нервуйте. Памʼятаймо, наше завдання – захистити рідних від ворога.

А сьогодні у цій боротьбі настав черговий день.

День, який наближає нас до перемоги.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мобілізація ТЦК

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Віктор Таран

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