Наш ворог не ТЦК, а росіяни
«Ніхто нікого не почне масово ловити чи насильно саджати у бусики»
Друзі, у мене для вас є новини. Настало 18 травня і – нічого. От нічого не відбувається і не міняється.
Сьогодні такий самий день як і тоді коли Москва розпочала проти нас чергову війну.
Ми продовжуємо захищати нашу країну.
Сьогодні не почнуться репресії чи надмірне застосування сили. Ніхто нікого не почне масово ловити чи насильно саджати у бусики.
Буде звичайний день.
І після завтра буде звичайний день.
Все без змін. Нічого не змінилося.
Тому спокійно займайтесь своїми справами.
Головне не забудьте оновити дані в ТЦК та постійно мати при собі документи.
І памʼятайте, наш ворог не ТЦК чи воєнкоми. Наш ворог московська орда.
І якщо вона не дай Боже прийде сюди то від неї ні ви, ні ваші рідні нікуди не сховаєтесь..
Так само як і сто років тому вас насильно мобілізують в російську армію і відправлять воювати проти НАТО.
Так само як і сто років тому, московити будуть знущатися та знищувати цивільних та ваших рідних тільки за те що вони українці.
Тому зберігайте спокій і не нервуйте. Памʼятаймо, наше завдання – захистити рідних від ворога.
А сьогодні у цій боротьбі настав черговий день.
День, який наближає нас до перемоги.
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