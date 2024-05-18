Наш ворог не ТЦК, а росіяни

«Ніхто нікого не почне масово ловити чи насильно саджати у бусики»

Друзі, у мене для вас є новини. Настало 18 травня і – нічого. От нічого не відбувається і не міняється.

Сьогодні такий самий день як і тоді коли Москва розпочала проти нас чергову війну.

Ми продовжуємо захищати нашу країну.

Сьогодні не почнуться репресії чи надмірне застосування сили. Ніхто нікого не почне масово ловити чи насильно саджати у бусики.

Буде звичайний день.

І після завтра буде звичайний день.

Все без змін. Нічого не змінилося.

Тому спокійно займайтесь своїми справами.

Головне не забудьте оновити дані в ТЦК та постійно мати при собі документи.

І памʼятайте, наш ворог не ТЦК чи воєнкоми. Наш ворог московська орда.

І якщо вона не дай Боже прийде сюди то від неї ні ви, ні ваші рідні нікуди не сховаєтесь..

Так само як і сто років тому вас насильно мобілізують в російську армію і відправлять воювати проти НАТО.

Так само як і сто років тому, московити будуть знущатися та знищувати цивільних та ваших рідних тільки за те що вони українці.

Тому зберігайте спокій і не нервуйте. Памʼятаймо, наше завдання – захистити рідних від ворога.

А сьогодні у цій боротьбі настав черговий день.

День, який наближає нас до перемоги.