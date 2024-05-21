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Кабмін зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік в ТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кабмін зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік в ТЦК
Призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, більше не знімаються з військового обліку в ТЦК
фото з відкритих джерел

Українці призовного віку з 18 до 60 років мають уточнити персональні дані у ТЦК або через Центри адмінпослуг та електронний кабінет (додаток «Резерв+») до 16 липня включно

Кабінет міністрів зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування (ТЦК) до 16 червня. Про це йдеться у постанові №563.

Як зазначається, українці призовного віку з 18 до 60 років мають протягом 60 днів уточнити персональні дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК) або через Центри адмінпослуг та електронний кабінет (додаток «Резерв+»). До 16 липня включно.

При цьому громадяни України, які знімалися з військового обліку у зв'язку з виїздом з країни більше ніж на три місяці, зобов'язані протягом 30 днів з набрання чинності постановою № 563 від 16 травня стати на військовий облік.

Згідно з документом, зробити це можна через особисте прибуття до ТЦК на вибір. Тобто приїхати в Україну та стати на облік до 16 червня.

Таким чином, українські військовозобов'язані чоловіки та жінки (медики та фармацевти) за кордоном підлягають обліку на тих самих принципах, як і ті, хто перебуває в країні. «Військовий облік громадян України, які постійно чи тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів на загальних засадах», – йдеться у постанові.

Норма не застосовується до працівників дипломатичних установ.

Окрім того, призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, більше не знімаються з військового обліку в ТЦК.

Крім того, закордонні дипломатичні установи України вестимуть інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному чи тимчасовому консульському обліку.

А також інформуватимуть військовозобов'язаних та резервістів без відстрочки від мобілізації та сприятимуть їхньому поверненню в Україну.

Дипломатичні установи повідомлятимуть про взяття на постійний або тимчасовий консульський облік або зняття з нього ТЦК, органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів за місцем їх перебування на військовому обліку.

Зазначимо, що раніше зняття з обліку для виїзду за кордон проводилося після особистого прибуття до ТЦК з документами, що підтверджують право на виїзд. Більше такої норми немає.

Нагадаємо, уряд зобов'язав медикинь та фармацевток стати на військовий облік.

До слова, роботодавців зобов’язали вручати повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

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Теги: українці кордон ТЦК мобілізація

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