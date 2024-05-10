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Поминальні дні: поліція посилить перевірки біля кладовищ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поминальні дні: поліція посилить перевірки біля кладовищ
Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ
фото з відкритих джерел

Правоохоронці закликали українців бути обережними на кладовищах, обмежити час перебування, а також пам'ятати, що є регіони в яких діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ

Правоохоронці закликають українців обмежити час перебування на кладовищах у поминальні дні, дбати про безпеку, слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття. Про це повідомила заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

«Відповідно у ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ. Правоохоронці у складі понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок. За інформацією Головних управлінь Нацполіції, в регіонах такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 000 кладовищ. Окремо хочемо наголосити, що відвідувати у ці дні кладовища або ні – це вибір кожного. Але ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів, на жаль, поряд там немає», – сказала вона.

Представниця поліції закликала українців бути обережними на кладовищах, обмежити час перебування, а також пам'ятати, що є регіони в яких діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ. Це Житомирська, Донецька, Херсонська та Харківська області. Усі інші кладовища в регіонах, наприклад на Чернігівщині, визначена конкретна кількість тих місць, куди люди можуть прийти і де може бути безпечно.

«Це пов'язано з мінною небезпекою та ще не всі роботи із розмінувань на деокупованих територіях завершені. Окрім того, звертаємося до громадян, які проживають у прифронтових регіонах. Щоб вони уникали в ці дні відвідування кладовищ, що безпосередньо пов'язано з безпекою. Закликаємо також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, однозначно прямувати з місць скупчення людей», – додала речниця.

Вона нагадала, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно негайно телефонувати до профільних служб чи звертатися до правоохоронців, які поблизу кладовища несуть службу. Крім того, не виключають обстріли з боку ворога.

«Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ. І звичайно, що у разі виявлення підозрілих осіб чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, будуть негайно реагувати. Можуть вибірково перевіряти людей. І основна задача – уникнути будь-яких правопорушень чи провокацій», – заявила Гірдвіліс.

Нагадаємо, триває 807-й день повномасштабної війни в Україні. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.

Теги: поминальні дні поліція охорона

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