За лічені дні до Сирії з Туреччини повернулись тисячі біженців

За офіційними даними, за останні пʼять днів Туреччину покинули майже 8 тис. сирійських біженців

Після повалення режиму Асада громадяни Сирії поспішають додому з Туреччини. Сирійці, які хочуть повернутися до своєї країни, продовжують проходити через КПП «Сілвегезу», «Яйладагі» та «Зейтіндалі» неподалік турецького міста Хатай. Про це пише NTV Haber.

«Сирійці, які знайшли притулок у Туреччині під час громадянської війни, використовують три прикордонні пункти в Хатаї, щоб повернутися до своєї країни після повалення режиму диктатора Башара Асада», – йдеться у публікації.

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фото: ntv.com.tr

Окрім людей на кордоні, спостерігається також збільшення кількості вантажівок. Вони перевозять вживані автомобілі, а також багато будівельних матеріалів, таких як цемент і мармур. Вантажівки перетинають кордон Туреччині із Сирією через прикордонний пункт «Сілвегезу».

Нагадаємо, Туреччина відкрила КПП на кордоні з Сирією, який був закритий з 2013 року. Туреччина відкриває пункт пропуску «Яйладагі» на кордоні з Сирією, аби мільйони сирійських мігрантів, яких вона приймає, могли безпечно і добровільно повернутися додому.

Примітно і те, що акції будівельних компаній у Туреччині різко зросли на тлі краху режиму Башара Асада в Сирії. Акції виробника цементу Oyak Cimento підскочили на 9,9%. Папери ще двох виробників – Cimsa та Limak Dogu Anadolu Cimento – зросли на 10%. Котирування виробника сталі Isdemir також збільшилися на 10%. Інвестори сподіваються, що турецькі будівельні компанії відіграють ключову роль у відновленні Сирії після падіння режиму Асада

Раніше стало відомо, що турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD) організувало пошуково-рятувальну операцію у військову в'язницю Седная в Сирії, де можуть перебувати в пастці люди.