Країни G7 підтримають новий уряд Сирії після краху режиму Асада за певних умов
Країни G7 сподіваються, що «всі опозиційні групи продемонструють свою відданість правам усіх сирійців»
Лідери країн G7 підтримають новий уряд Сирії, якщо перехідний процес відбуватиметься з повагою до релігійних, етнічних меншин та буде дотримано верховенство права. Про це повідомляє Bloomberg.
Країни G7 сподіваються, що «всі опозиційні групи, що прагнуть взяти участь в управлінні Сирією, продемонструють свою відданість правам усіх сирійців». Також вони очікують на безпечне повернення мільйонів сирійців, які залишили країну, за режиму диктатора Башара Асада.
Нагадаємо, що прем'єр-міністром перехідного уряду нової адміністрації Сирії призначено Мухаммада аль-Башира. Раніше Аль-Башир (з січня 2024 року) очолював сформований повстанцями уряд порятунку до того, як було повалено режим Башара Асада. До цього він обіймав посаду міністра розвитку та гуманітарних питань.
До слова, керівник угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») Абу Мухаммад аль-Джолані 8 грудня оголосив про взяття Дамаска під час телезвернення. 42-річний лідер сирійських повстанців здобув популярність після того, як очолив блискавичний військовий наступ, який повалив президента Сирії Башара аль-Асада.
Як повідомлялося, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.
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